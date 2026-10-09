Xavi Espart, le jeune défenseur du Barça, a célébré la prolongation de son contrat avec le club catalan jusqu'en 2030, exprimant sa fierté de poursuivre sa carrière avec l'équipe qu'il a appris à aimer depuis son enfance, et affirmant sa détermination à continuer de travailler pour contribuer à concrétiser ses ambitions au cours des prochaines années.

Le Barça avait annoncé hier, jeudi, la prolongation du contrat d'Espart, une démarche qui reflète la confiance du club dans la progression d'un joueur passé par l'académie de La Masia, avant de s'imposer progressivement dans les plans de l'équipe première.

Espart a publié une vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux, dans laquelle il est revenu sur les étapes de son parcours avec le Barça, l'accompagnant d'un message plein d'émotion où il a exprimé son attachement au club depuis son enfance.

Le défenseur catalan a déclaré : « Je suis né supporter du Barça, et je joue pour lui depuis l'âge de 8 ans. Grâce à tout ce que m'ont apporté le club et l'académie de La Masia, j'ai pu réaliser mes premiers rêves. »

Il a ajouté : « Défendre ces couleurs a toujours été une source de fierté pour moi, et porter ce maillot est un rêve devenu réalité. Il est désormais temps de continuer à travailler, de donner le meilleur de moi-même et de profiter du moment présent, pour hisser le Barça au plus haut rang possible. »

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Espart avait disputé sa première apparition avec l'équipe en Ligue des champions la saison dernière, avant que son importance ne grandisse dans les plans de l'entraîneur allemand Hansi Flick cette saison.

Le joueur a été titulaire lors de 5 des 8 premiers matchs du Barça cette saison, signe de son rôle grandissant au sein de l'équipe. La prolongation de son contrat jusqu'en 2030 vient confirmer la volonté du club de conserver les jeunes talents issus de son académie.