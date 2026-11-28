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Une action litigieuse dans la surface en fin de match contre le Hambourg SV a suscité de nombreuses discussions au Bayern Munich.

Entré en jeu, Luis Diaz a pénétré à vive allure dans la surface adverse pendant le temps additionnel avant de tomber. Il y a eu un léger contact avec Martin Adeline, joueur de Hambourg. L’arbitre Bastian Dankert a toutefois laissé le jeu se poursuivre, sans intervention de la VAR. Une décision qui a provoqué la colère du banc bavarois, notamment de l’entraîneur Vincent Kompany, dont les membres ont protesté bruyamment auprès de l’arbitre.

Après le coup de sifflet final, Kompany s’est montré nettement plus calme au micro de DAZN et a reconnu que la décision pouvait se comprendre. « Il n’y avait pas penalty et il n’y avait pas non plus faute sur Luis Díaz. Son pied reste coincé dans la pelouse. On ne peut pas accorder un penalty à ce moment-là. On peut bien sûr toujours avoir un autre avis sur certaines situations », a expliqué l’entraîneur du Bayern. L’expert en arbitrage Patrick Ittrich a partagé cette analyse. Sur Sky , il a précisé qu’il n’aurait pas non plus accordé de penalty dans cette situation.

Le défenseur Jonathan Tah a porté un jugement un peu plus nuancé sur l’action. « C’est du 50-50. Je comprends que notre banc s’énerve. Certains arbitres accordent le penalty, et la VAR peut intervenir, mais parfois elle ne le fait pas », a déclaré l’international.

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Au final, le Bayern Munich a dû se contenter d’un match nul et vierge. Le club munichois abordait déjà la rencontre dans des conditions difficiles en raison d’un effectif amoindri. Privé sur blessure de nombreux titulaires, dont Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari et Manuel Neuer, le Bayern a aligné deux jeunes joueurs d’entrée, Bara Sapoko Ndiaye et Noah Codjo-Evora.

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La tâche s’est encore compliquée avec l’expulsion du capitaine Joshua Kimmich, qui a reçu un carton rouge avant la mi-temps pour un geste violent. Malgré son infériorité numérique, le Bayern a dominé le jeu pendant une grande partie du match, sans parvenir à concrétiser sa supériorité. Pour ne rien arranger, Konrad Laimer et Lennart Karl pourraient également être blessés. Le Bayern risque ainsi de devoir se passer de Konrad Laimer et Lennart Karl en raison de blessures.

Après ce match nul, le Bayern Munich compte désormais un point de retard sur le Borussia Dortmund en Bundesliga. Dimanche, le club jaune et noir aura toutefois l’occasion de porter son avance à quatre points en cas de victoire contre le Bayer Leverkusen.