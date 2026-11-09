L'Atlético Madrid n'a eu besoin que de 10 minutes pour détecter le point faible du Barça, le flanc gauche de la défense catalane, où Joao Cancelo était présent dès la première minute, s'étant transformé en principale voie d'attaque pour l'équipe de l'entraîneur Diego Simeone.

Le quotidien Sport a rapporté que trois tentatives consécutives des Rojiblancos ont mis en évidence les faiblesses du latéral portugais, qui a particulièrement peiné à déterminer le bon moment pour monter et presser son adversaire, et à savoir quand il devait conserver sa position défensive.

Le premier avertissement est venu d'une tentative de Julian Alvarez, qui s'est retrouvé en situation de un contre un face à un défenseur, après que l'Atlético a exploité les espaces dans la partie gauche de la défense barcelonaise.

Cancelo n'a pas su gérer correctement la situation et a laissé l'attaquant argentin se créer une occasion dangereuse.

La deuxième tentative est venue de nouveau de la même zone. L'Atlético a insisté dans ses attaques sur ce flanc et a réussi à obtenir un corner qui a failli se transformer en premier but de la rencontre.

Marc Pubill a frappé un ballon qui a heurté le poteau, confirmant que l'équipe madrilène avait identifié une zone par laquelle elle pouvait faire du mal à l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.

Kang-in Lee a été la principale cause des problèmes dont a souffert le Barça, et dont Cancelo a porté la plus grande part.

Quant à la troisième tentative, elle n'est pas restée impunie. Cancelo s'est de nouveau retrouvé en difficulté lors d'une attaque où il n'a pas su choisir le bon moment pour monter sur son adversaire. Alvarez a profité de la situation pour transmettre le ballon à Giuliano Simeone, qui a conclu l'action avec succès et offert l'avantage à l'Atlético Madrid.

En l'espace de 10 minutes seulement, l'équipe de la capitale a créé trois occasions extrêmement dangereuses par le même flanc. Le problème ne se résumait pas à de simples erreurs individuelles, il était aussi lié à un défaut de coordination défensive que l'Atlético a su exploiter dès le début du match.

L'image la plus parlante est survenue juste après le but. Le gardien Joan Garcia s'est dirigé directement vers Cancelo, l'a attrapé et a commencé à lui expliquer les erreurs qu'il commettait.

Le gardien du Barça a tenté de corriger les problèmes de positionnement du joueur portugais sur le terrain, conscient que l'Atlético trouvait de très grandes facilités à attaquer par ce flanc.

La conversation entre les joueurs a reflété l'ampleur de l'inquiétude suscitée par le début du match. Cancelo, qui possède d'énormes qualités offensives, a peiné à assumer ses tâches défensives face à un adversaire qui avait préparé ses attaques pour cibler précisément cette zone.

La première période a connu une quatrième erreur qui aurait pu se solder par le deuxième but de l'Atlético. Sous la pression de l'équipe madrilène, Cancelo a perdu le ballon dans sa zone défensive. L'action s'est de nouveau terminée par une frappe de Julian Alvarez, que Joan Garcia a repoussée entre ses jambes, mais au prix d'une difficulté manifeste.