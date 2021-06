Pogba réfute toute tension chez les Bleus

En conférence de presse ce jeudi, Paul Pogba a assuré qu’il n’y avait aucun malaise au sein du groupe tricolore.

Depuis mardi soir, et le match des Bleus contre la Bulgarie (3-0), les médias français spéculent sur un éventuel différend entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Le premier serait remonté contre le second après que l’attaquant de Chelsea ait sous-entendu qu’il ne l’alimentait pas assez bien en ballons. Une polémique stérile ? Oui, d’après Paul Pogba.

Présent devant les journalistes ce jeudi, « La Pioche » a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun problème dans le groupe tricolore et que tout allait pour le mieux. « Il n'y a pas de tensions, a-t-il affirmé. Les seules tensions c'est au dos ou aux jambes et nos kinés s’en occupent. Ce qui a été dit a été mal transmis. Moi, je n'ai rien ressenti, ni vu de ce qu'on dit dehors. C'est vraiment de la musique, du sourire et des massages. »

Le milieu mancunien a enchéri en disant qu’il n’était pas d’accord avec ceux qui affirment que Mbappé peut parfois être trop facile sur le terrain. « Vous connaissez très bien Kylian, ses qualités, il peut marquer et faire beaucoup de passes décisives, il le fait, il est vraiment altruiste, il joue pour l'équipe même si je lui dis toujours que ce serait bien qu'il défende un peu plus (sourire). Il n'y a rien, rien n'est ressorti, je ne sens pas de tensions, rien du tout. C'est du sourire », a-t-il confié.

« On sait qu’on est attendus »

Pogba s’est ensuite projeté sur le choc à venir contre l’Allemagne. Ça sera une grande affiche et il se réjouit de démarrer le tournoi avec un choc comme celui-là. « C'est l'Euro, il n'y a pas de petites équipes, a-t-il rappelé. On commence contre une grosse équipe, pas de temps d'adaptation, c'est du gros direct. Il faudra un résultat directement. On sait qu'on est attendus. On est champions du monde. On s'attend à des équipes qui vont tout donner, se surpasser ».

Le champion du monde a conclu en déclarant qu’il était impératif de démarrer la compétition de la meilleure des façons. "Il reste cinq jours, on va bien se préparer. On est impatients, on a fait une grande préparation pour arriver là. On y est presque, on se prépare le mieux possible pour être en forme. L'Allemagne, c'est du gros, c'est du lourd. On veut commencer par une victoire. Il n'y a pas d'Australie... ça commence fort. On va bien se préparer."