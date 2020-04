Pogba : "J'allais signer à Lyon en 2009"

L'international français Paul Pogba a révélé qu'il aurait pu signer à Lyon avant de rallier Manchester United.

Et si Paul Pogba avait débuté sa carrière professionnelle au sein de l’Olympique Lyonnais ?

Recruté au Havre à seulement 16 ans, le milieu de terrain a expliqué être passé tout près de rejoindre l'OL avant de recevoir une proposition de la part de .

"Les gens me disaient à l'époque : "Ne pars pas. Ça va être difficile. Reste en ". J'ai répondu : "Non, c'est le plus grand club du monde. Ce genre d'opportunité n'arrive qu'une fois dans une vie. Enfin, pour moi c'est vrai que c'est arrivé deux fois.", a raconté le joueur lors d'un podcast diffusé sur le site des Red Devils.