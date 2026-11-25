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Matthijs de Ligt débutera sur le banc de Manchester United mercredi, sur décision de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Le géant anglais, en difficulté, se déplace chez le Sporting Portugal en phase de ligue de la Ligue des champions.

Pochettino choisit Leny Yoro et Harry Maguire dans l'axe de la défense. Lisandro Martínez est repositionné au poste d'arrière gauche, tandis que Noussair Mazraoui débute à droite.

De Ligt avait obtenu, à la surprise générale, une place de titulaire dimanche avec Manchester United, battu 4-0 sur le terrain de son rival Liverpool. En début de rencontre, le Néerlandais a complètement mal jugé un long ballon, permettant à Aleksander Isak de filer vers le but. Yoro a fait tomber le Suédois et a été directement expulsé.

Durant le reste du choc à Anfield, De Ligt a affiché une certaine fragilité. Après cette rencontre désastreuse, le défenseur a été étrillé par la presse anglaise.

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« De Ligt fait n'importe quoi. Il n'en revenait pas, mais il a déjà joué en défense centrale. Il n'arrivait pas à croire que Yoro n'était pas là. Puis Yoro provoque un contact, et c'est maladroit. Franchement, ça ne peut pas être pire. Les quatre défenseurs ne pensent qu'à leurs propres tâches. Ils ont peur », a déclaré Gary Neville sur Sky Sports.

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Aux Pays-Bas aussi, la prestation de De Ligt a suscité la surprise. « Matthijs de Ligt défend comme s'il jouait dans un championnat du dimanche », a écrit Joost Blaauwhof, journaliste de Voetbal International.

Joshua Zirkzee est, lui, titulaire avec Manchester United pour ce déplacement chez le Sporting. L'attaquant néerlandais bénéficie du soutien d'Amad Diallo, Bruno Fernandes et Bryan Mbeumo derrière lui.

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Manchester United occupe la dix-neuvième place de la phase de ligue de la Ligue des champions. L'équipe a récolté six points lors de ses quatre premiers matches européens.

Composition de Manchester United : Lammens ; Mazraoui, Maguire, Yoro, Martínez ; Tielemans, Mainoo ; Diallo, Fernandes, Mbeumo ; Zirkzee.