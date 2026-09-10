Mauricio Pochettino, le sélectionneur des États-Unis, estime que Chelsea devrait être déchu de son titre de Premier League 2017, qui devrait être attribué à Tottenham.

Pochettino a dirigé Tottenham de 2014 à 2019, puis Chelsea lors de la saison 2023-2024.

Pochettino considère que l'équipe d'Antonio Conte mérite « une punition » en raison des infractions commises par le club aux règlements.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

Chelsea a échappé à une sanction sportive et n'a écopé que d'une amende de 10 millions de livres sterling, malgré avoir reconnu 74 infractions aux règlements de la Fédération anglaise de football, dont le versement de 47 millions de livres sterling en paiements secrets et illégaux à des agents non enregistrés entre 2011 et 2018, à l'époque où le club appartenait à Roman Abramovitch.

Parmi les joueurs dont les transferts ont été facilités grâce à ces versements figurent Eden Hazard, Willian et David Luiz, tous titulaires dans l'équipe de Conte, le Belge ayant inscrit 16 buts.

L'Argentin de 54 ans, qui a accepté un nouveau contrat de quatre ans pour rester à la tête de la sélection américaine, a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « The Sun » : « Je n'ai aucun doute et je n'ai pas peur de dire la vérité. Les supporters de Chelsea seront en colère contre moi parce que je dis cela, mais je ne me plains pas, c'est la vérité. »

Et de poursuivre : « S'ils reconnaissent avoir enfreint les règles, alors le titre de Premier League devrait revenir à l'équipe classée deuxième (Tottenham). Sinon, ce que l'on encourage et récompense, c'est la violation des règles. Ils l'ont reconnu, et c'est tout. Le titre doit revenir à l'équipe qui a terminé deuxième. »

Tottenham a terminé la saison à sept points de Chelsea, devenant ainsi la seule équipe de l'histoire de la Premier League à inscrire le plus grand nombre de buts et à en encaisser le moins au cours d'une même saison sans remporter le titre.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora



