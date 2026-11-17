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L'Argentin Mauricio Pochettino a ouvert la porte à un scénario intrigant concernant l'avenir du banc de la sélection américaine, en révélant l'entraîneur qu'il conseille de prendre sa succession, au moment où il s'apprête à se lancer dans une nouvelle aventure avec Manchester United, où l'attendent de rudes défis pour sauver la saison des Red Devils du naufrage.

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Pochettino n'a pas hésité à proposer l'Espagnol Pep Guardiola pour prendre les rênes de la sélection américaine, estimant que le moment actuel représente une occasion idéale pour l'ancien entraîneur de Manchester City de vivre une nouvelle expérience sur la scène internationale, même si aucune négociation officielle n'a eu lieu entre les deux parties à ce jour.

Âgé de 54 ans, Pochettino s'apprête à mettre un terme à sa mission avec la sélection américaine afin d'entamer sa nouvelle aventure à Manchester United, où il s'est engagé pour deux ans et demi, jusqu'en juin 2029.

Le technicien argentin dirigera son dernier match à la tête des États-Unis face à Haïti, en quart de finale retour de la Ligue des nations de la CONCACAF, après la large victoire 6-0 de son équipe au match aller disputé à Miami.

Lors de déclarations à la presse, Pochettino a été interrogé sur la possibilité de voir Guardiola lui succéder sur le banc américain. Il a répondu qu'il conseillerait au technicien espagnol d'accepter le poste si une offre lui était faite.

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« C'est le moment idéal pour rejoindre la Fédération américaine, tout avance sur la bonne voie et dans la bonne direction », a déclaré l'ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea.

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« Bien sûr, cela en vaut la peine. Il y trouvera de très bons joueurs et des personnes formidables, et les joueurs sont capables de s'adapter à son style », a ajouté l'Argentin.

Ces propos de Pochettino interviennent alors que Guardiola, 55 ans, s'accorde une année sabbatique après son départ de Manchester City en mai dernier, sur fond de spéculations quant à sa prochaine destination et à la possibilité qu'il se lance dans une expérience à la tête d'une sélection nationale.

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Bien que le nom du technicien espagnol circule parmi les candidats à la succession de Pochettino, aucun contact officiel n'a encore eu lieu entre lui et la Fédération américaine de football, ce qui laisse son avenir ouvert à de multiples possibilités.

Manchester United : une mission de sauvetage urgente

De son côté, Pochettino n'aura guère le temps de savourer la fin de sa mission internationale, puisqu'un défi exceptionnel l'attend à Manchester United, qui a fait appel à ses services pour succéder à Michael Carrick après le début de saison catastrophique de l'équipe.

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Le limogeage de Carrick est intervenu à la suite d'une série de résultats décevants en Premier League, au cours de laquelle l'équipe n'a remporté qu'une seule victoire lors des dix premières journées, reculant à la 18e place avec 8 points et se retrouvant dans la zone de relégation, une situation indigne de l'histoire du club et des ambitions de ses supporters.

Les difficultés des Red Devils ne se limitent pas au championnat. Elles s'étendent à la Ligue des champions, où l'équipe occupe la 17e place de la phase de ligue avec 6 points, après deux victoires et deux défaites.

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Manchester United avait entamé son parcours européen par un large succès 4-0 face aux Azerbaïdjanais du Sabah, avant de s'incliner 2-0 contre l'Atlético de Madrid, puis de subir une lourde défaite 4-1 face à Côme.

L'équipe a retrouvé un relatif équilibre lors de la quatrième journée en s'imposant 3-2 au terme d'un match spectaculaire face à l'AS Rome. Mais ce succès n'a pas suffi à dissiper les inquiétudes quant à ses chances de qualification, d'autant que l'écart avec la 25e place, la dernière qualificative pour la phase suivante, n'excède pas deux points.

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Afin de préparer le terrain avant son arrivée en Angleterre, les membres du staff de Pochettino se sont mis en mouvement très tôt. Son fidèle adjoint Jesús Pérez, l'entraîneur des gardiens Toni Jiménez ainsi que le préparateur physique Sebastiano Pochettino, fils de l'entraîneur âgé de 31 ans, sont déjà arrivés pour lancer les préparatifs de cette nouvelle mission.

Pochettino a confirmé que le travail avait déjà commencé avant son arrivée, indiquant que son staff technique luttait contre la montre pour régler chaque détail, afin que l'équipe ne perde pas de temps pendant la transition entre les deux staffs.

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« Ils nous ont précédés là-bas et ont commencé à tout préparer. Dès notre arrivée mercredi, le travail sera intense et sans relâche. Pour moi, ce n'est pas difficile. Je pense que nous sommes parfaitement prêts à opérer cette transition rapide », a-t-il déclaré.

Le premier test de Pochettino en Premier League aura lieu dimanche face à Liverpool, à Anfield, dans un match à double enjeu, non seulement en raison de la force de l'adversaire, mais aussi parce qu'il révélera d'emblée la capacité du technicien argentin à changer le visage de Manchester United.

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L'équipe devra également enchaîner une série de rendez-vous européens difficiles, à commencer par le Sporting Lisbonne le 25 novembre, avant d'affronter Leipzig, le Bayern Munich et Villarreal.

Alors qu'il s'apprête à tourner la page de la sélection américaine, Pochettino laisse derrière lui un nom de poids pressenti pour lui succéder, tandis que lui-même entame un combat d'une tout autre nature à Old Trafford : restaurer le prestige de Manchester United et sauver sa saison avant qu'il ne soit trop tard.