Slaven Bilic a-t-il déjà eu la même impression ? « Il ne sera jamais satisfait de rester sur le banc », avait déclaré il y a quelques mois son homologue Christian Ilzer au sujet d’Andrej Kramaric, qui avait légèrement perdu l’an dernier son statut de titulaire totalement indiscutable au TSG Hoffenheim.

Bilic, qui a célébré son retour comme sélectionneur de la Croatie après 14 ans avec une victoire 2-1 à l’extérieur en Tchéquie, a lui aussi laissé Kramaric mijoter sur le banc pendant 90 minutes à Prague. Cela n’était encore jamais arrivé cette saison au troisième meilleur buteur de la sélection, mais à Hoffenheim aussi, Kramaric a connu un début étonnamment faible d’un point de vue purement statistique.

Il n’a disputé que 68 minutes lors des six matches officiels joués jusqu’ici. Ilzer ne l’a pas aligné une seule fois dans le onze de départ. L’an dernier, lorsque Hoffenheim avait terminé cinquième après une solide saison, Kramaric avait encore été titularisé à 28 reprises et affiché, comme à son habitude, des chiffres impressionnants : 15 buts et huit passes décisives en 36 matches pour le meilleur buteur de l’histoire du TSG (158 réalisations en 366 matches), présent dans le Kraichgau depuis 2016 et désormais âgé de 35 ans.

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La situation d’Andrej Kramaric à Hoffenheim rappelle une période sous Julian Nagelsmann

Une seule fois jusqu’ici, Kramaric a dû traverser un tel passage à vide pendant son séjour en Allemagne. Cela remonte à très loin. C’était lors de la phase aller de la saison 2017-2018, lorsque Julian Nagelsmann se trouvait sur le banc de Hoffenheim. Comme actuellement, Kramaric était alors resté cinq fois de suite sur le banc, mais il avait obtenu davantage de temps de jeu en tant que joker qu’en ce moment sous les ordres d’Ilzer.

Il y a deux raisons à cela. D’abord, Kramaric a disputé la Coupe du monde, où il a pu participer à trois des quatre rencontres avant l’élimination en seizièmes de finale, mais à chaque fois en sortant du banc. Cinq jours après le K.-O. contre le Portugal, Kramaric s’est fait opérer de l’aine et n’a donc repris l’entraînement au TSG qu’avec un net retard. Il est évident qu’il n’a pas encore pu combler ce retard.

S’y ajoute le fait que l’effectif de Hoffenheim s’est nettement étoffé en raison de la charge supplémentaire liée à la participation à la Ligue Europa. Certes, le club a perdu l’ailier Bazoumana Toure, parti à Newcastle United pour environ 50 millions d’euros, et a laissé partir gratuitement le milieu expérimenté Grischa Prömel au VfB Stuttgart, mais il a en parallèle dépensé 66 millions pour six recrues.

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Qui sont les concurrents d’Andrej Kramaric au TSG Hoffenheim ?

Avant tout, le revenant et nouveau international Bambase Conte, ainsi qu’Adam Daghim, arrivé de Salzbourg, ont jusqu’ici clairement l’avantage sur les ailes. En attaque, Kramaric est aussi en concurrence avec Adam Hlozek, revenu en forme, ainsi qu’avec Tim Lemperle et Max Moerstedt, excellents dans leurs efforts de course. Même Fisnik Asllani était récemment redevenu une option en sortie de banc pour Ilzer après l’échec de son transfert au RB Leipzig.

L’entraîneur autrichien sera néanmoins assez intelligent pour ne pas reléguer durablement Kramaric au placard. Après tout, le Croate est « un top pro qui travaille sans relâche ses qualités dans le détail », avait par exemple déclaré Ilzer en décembre, lorsque Kramaric avait disputé son 300e match de Bundesliga contre le HSV. « C’est un modèle pour nous tous, pour toute l’équipe », louait Ilzer, qui saluait aussi en Kramaric un « profil d’extrême winner » et un « élément important de cette équipe ». Ce n’est pas pour rien que Hoffenheim a prolongé son contrat jusqu’en 2028 dès le début du mois de mai.

Qu’un Kramaric bientôt plus affûté voie donc rapidement la porte se rouvrir n’aurait rien de surprenant. D’autant plus que la concurrence n’a pas non plus de quoi lui inspirer la peur devant le but jusqu’ici. Certes, Hoffenheim a inscrit sept buts en quatre journées de championnat, mais dix autres clubs font mieux d’un côté. De l’autre, le club n’occupe que la cinquième place en partant de la fin, aussi bien au classement qu’en efficacité devant le but.

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Les semaines anglaises de Hoffenheim pourraient jouer en faveur d’Andrej Kramaric

Un autre argument en faveur d’un recours plus fréquent à Kramaric pourrait aussi être le début de cette période au rythme élevé. Dans les trois semaines qui suivront l’actuelle trêve internationale, sept matches officiels attendent le club du Kraichgau. Si les résultats restent aussi maigres, Ilzer sera presque contraint d’aligner ce chouchou du public expérimenté.

En revanche, la manière dont Bilic gérera Kramaric lors des trois matches de Ligue des nations encore à disputer, deux fois contre l’Espagne et à domicile contre l’Angleterre, est une autre question. Lorsqu’il avait quitté son poste de sélectionneur en 2012 après près de six ans et 65 matches, les débuts de Kramaric avec la Croatie étaient encore à plus de deux ans.

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Andrej Kramaric va-t-il encore devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Croatie ?

Le fait qu’il l’ait convoqué malgré son faible temps de jeu en Allemagne plaide en faveur de l’attaquant, qui occupe la quatrième place en sélection avec 119 capes, derrière Luka Modric (203), Ivan Perisic (159) et Darijo Srna (134). Rejoindre Srna, ainsi que Perisic, deuxième au classement des meilleurs buteurs avec trois buts de plus (39 réalisations), devrait constituer une motivation suffisante pour Kramaric. Même les 45 buts de la légende Davor Suker ne sont pas à des kilomètres.

Mais pour commencer, Kramaric, toujours sans but à l’heure actuelle, doit enrayer cette petite crise dans laquelle il se trouve ces jours-ci. S’il réagit à son statut de remplaçant comme à l’époque sous Nagelsmann, personne ne s’en plaindra à Hoffenheim : avec onze buts lors de la phase retour, Kramaric s’était rendu indispensable et avait joué un rôle majeur dans cette troisième place qualificative pour la Ligue des champions.

Andrej Kramaric : statistiques de performance au TSG Hoffenheim

Matches officiels Buts Passes décisives 366 158 74



