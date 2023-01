"Plus gros flop de l’histoire du foot" : Riolo détruit Neymar sur RMC !

Après la défaite du PSG à Rennes, Daniel Riolo n’a pas ménagé Neymar, le "plus grand flop de l’histoire du football" selon lui…

Magique en première partie de saison, Neymar a davantage de mal depuis le retour de la Coupe du monde. La défaite parisienne à Rennes (0-1) dimanche, en clôture de la 19e journée de Ligue 1, l’a confirmé. Comment expliquer cette baisse de régime ?

Pour Daniel Riolo, c’est simple : Neymar a brillé en première partie de saison parce qu’il préparait la Coupe du monde avec le Brésil. Mais maintenant, "c'est fini", a-t-il assuré. "Il a fait une demi bonne saison parce qu'il préparait la Coupe du monde, il était juste à l'entraînement, a noté Riolo. Là, c'est fini. Il est titulaire parce que Galtier, le grand révolutionnaire avec Campos, le laisse sur le terrain", a réagi Riolo sur RMC.

"Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football?", a ajouté Riolo à propos du joueur acheté 222 M€ au FC Barcelone en 2017.

"Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté"

"Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté, c'est horrible. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021. Que le PSG arrête, a réclamé Riolo. Et on est en train de réfléchir à l'idée de prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos…"

"Mais prolongez Messi pendant 20 ans, donnez-lui une loge et il viendra au stade quand il sera grand-père. Prolongeons Neymar et donnons-lui 15 ans de salaire au point où on en est…", s’est désolé notre confrère.