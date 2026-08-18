Lors de la conférence de presse précédant l’entrée en lice des Rojiblancos en Liga face au promu, le FC Malaga, mercredi à 21 heures, l’Argentin a clairement affirmé que son compatriote porterait également le maillot de l’Atletico Madrid la saison prochaine.

Il y a déjà quelques semaines, le président du club Enrique Cerezo avait souligné qu’il ne laisserait partir Alvarez sous aucun prétexte durant l’actuelle période des transferts. « Quand le patron d’un club s’exprime de manière aussi claire, il n’y a plus rien à dire. C’est comme devant un tribunal : il n’y a alors plus la moindre place pour le doute », a ajouté Simeone.

Alvarez susciterait surtout de très fortes convoitises chez le rival de l’Atletico en Liga, Barcelone. Le joueur lui-même avait déjà, pendant la dernière Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, formulé expressément son souhait de partir et demandé aux dirigeants madrilènes de faciliter la voie à un transfert.

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Julian Alvarez veut-il absolument quitter l’Atletico Madrid ?

Dernièrement, les informations se sont multipliées, selon lesquelles Alvarez voudrait, au besoin, même forcer son départ si l’Atletico ne se montrait pas coopératif. Le FC Barcelone serait désormais la destination de rêve choisie par l’Argentin de 26 ans.

Les Colchoneros ne se sont toutefois jusqu’ici montrés ni ouverts au dialogue ni à la négociation. Ils ont rejeté aussi rapidement une première offre des Catalans de 100 millions d’euros que la proposition de 150 millions d’euros du rival local, le Real, pour l’Argentin.

L’Atletico campe sur la clause libératoire de 500 millions d’euros inscrite dans le contrat de l’attaquant, une valorisation illusoire que ni le Barça ni le Real n’accepteront selon toute vraisemblance jamais.

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Pourquoi Julian Alvarez manque-t-il le coup d’envoi de la Liga de l’Atletico Madrid ?

Après sa participation à la Coupe du monde avec l’Argentine et ses vacances prolongées, Alvarez est officiellement revenu à l’entraînement des Rojiblancos la semaine dernière. Lors de la victoire 2-1 en match amical contre l’Olympique de Marseille vendredi dernier, l’attaquant n’était alors visiblement pas dans le groupe à sa propre demande. Il aurait demandé à Simeone de ne plus avoir à jouer pour l’Atletico.

Les Madrilènes devront également se passer de l’attaquant pour la rencontre face à Malaga mercredi soir. En conférence de presse, Simeone a toutefois attribué cela au manque de forme physique d’Alvarez.

Alvarez avait rejoint Madrid en 2024 en provenance de Manchester City pour une indemnité de transfert de 75 millions d’euros. La saison dernière, il a signé 20 buts et neuf passes décisives en 49 apparitions toutes compétitions confondues. Son contrat avec l’Atletico court encore jusqu’en 2030.