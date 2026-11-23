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Le choix de Hans Flick concernant le tireur du penalty lors du match entre le Barça et Villarreal a suscité une vive polémique. Lamine Yamal a manqué l'occasion de réduire l'écart au moment où l'équipe catalane cherchait à revenir dans la partie, ce qui a ouvert la voie à de sévères critiques envers l'entraîneur allemand.

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Le FC Barcelone s'est imposé au terme d'un match spectaculaire face à Villarreal (3-2), après avoir renversé un retard de deux buts. Une rencontre contrastée, entre un début de match catastrophique de l'équipe catalane et une réaction de caractère en seconde période. Mais le penalty manqué par Yamal reste l'un des faits marquants qui ont alimenté les débats après la rencontre.

Le Barça a été surpris d'entrée au Spotify Camp Nou : Villarreal a profité de ses deux premières occasions pour marquer deux fois en seulement sept minutes, par Tajon Buchanan et Tani Oluwaseyi. Menés 0-2, les locaux devaient absolument réduire l'écart avant la pause.

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Le Barça a ensuite obtenu une belle occasion de revenir dans le match sur penalty. C'est Lamine Yamal qui s'est présenté face au ballon, après avoir accepté de prendre ses responsabilités à ce moment-là à la place de Raphinha. Mais sa frappe a heurté le poteau avant de passer à côté du but, privant son équipe d'une occasion précieuse de réduire l'écart, alors même que le joueur a livré une prestation remarquable et a été l'un des meilleurs éléments de son équipe.

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Guti tient Flick pour responsable

Dans l'émission « El Chiringuito », Guti, ancien joueur du Real Madrid, s'en est pris directement à Flick. Selon lui, c'est l'entraîneur allemand qui porte la responsabilité du choix du tireur, et il aurait dû intervenir pour désigner le joueur le plus apte à frapper ce penalty, plutôt que de laisser la décision aux joueurs dans une situation aussi importante, comme le rapporte le site ElDesmarque.

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« Au final, la responsabilité incombe à l'entraîneur. C'est lui qui doit décider, surtout quand on a un joueur qui tire aussi bien les penalties que Raphinha », a déclaré Guti.

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L'ancienne star du Real Madrid a insisté sur le fait que le contexte du match ne permettait ni de prendre des risques ni de partager la responsabilité du tir. Le Barça ne menait pas avec une avance confortable qui aurait permis de confier le penalty à un autre joueur : il était au contraire mené de deux buts et devait saisir chaque occasion pour revenir. C'est pourquoi, à ses yeux, Raphinha était le choix logique.

« Tu ne mènes pas 4-0, tu es mené 0-2. C'est un penalty important, et je pense que c'est le Brésilien qui doit le tirer », a-t-il ajouté.

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Raphinha, une réussite de plus de 90 %

Guti a de nouveau souligné que les statistiques de Raphinha dans cet exercice rendent le choix de Flick encore plus discutable : « Raphinha est l'un des meilleurs tireurs de penalty. S'il en avait raté un, on aurait pu le dire, mais il affiche un taux de réussite de plus de 90 %, et tu es mené 0-2. »

Malgré les critiques visant Flick à propos de ce penalty, le Barça a réussi un retour impressionnant en seconde période grâce à Gérard Martín et Fermín López, avant que Pau Navarro ne marque contre son camp. L'équipe catalane s'est ainsi imposée 3-2 et conserve la tête de la Liga avec 36 points, trois de plus que son rival, le Real Madrid, qui s'est lui aussi imposé difficilement 2-1 face au Celta Vigo samedi.

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