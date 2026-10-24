Plus de 150 buts ! Le Real Madrid et José Mourinho auront-ils bientôt un nouveau super-buteur ?

Enzo Alves, fils de l'ancienne star Marcelo, n'a signé qu'en janvier son premier contrat professionnel avec les Merengue. Selon as, le joueur de 17 ans devrait désormais attirer de plus en plus l'attention de l'équipe première.

« Le chemin vers l'équipe première se dessine de plus en plus clairement », titrait le journal, qui estimait que le joueur offensif avait de bonnes chances de faire ses premières armes dans l'équipe de l'entraîneur Jose Mourinho.

Alves est considéré comme l'un des plus grands talents du Real et du football espagnol. Il a connu une ascension remarquable : la saison dernière, à seulement 15 ans, il a fait ses débuts avec les U19, la Juvenil A, et a immédiatement marqué dans le derby contre l'Atlético.

Sous les ordres d'Alvaro Arbeloa, qui officie désormais sur le banc du FC Fulham en Premier League, il a également joué pour le Real Madrid Castilla, l'équipe réserve des Merengue. Il est tout près d'atteindre la barre des 200 buts avec les équipes de jeunes du Real.

Obtenir du temps de jeu sous Mourinho ne devrait toutefois pas être facile, tant la concurrence est forte avec Endrick et Carlos Espi, en plus de Mbappé. Mais c'est précisément pour Endrick qu'un départ dès janvier pourrait se profiler.