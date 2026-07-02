Plus cher que Jack Grealish : Manchester City officialise son transfert le plus onéreux de l’histoire

Elliot Anderson poursuivra définitivement sa carrière à Manchester City, comme l'a annoncé le grand club anglais via ses canaux officiels. Le milieu défensif de 23 ans arrive en provenance de Nottingham Forest pour un montant record de 135 millions d'euros.

Selon Transfermarkt, ce montant fait d’Anderson le joueur le plus cher de l’histoire de Manchester City, devant Jack Grealish, recruté 117 millions d’euros en 2021 en provenance d’Aston Villa.

Ce chèque record lui permet aussi de détrôner son coéquipier en sélection anglaise Declan Rice (Arsenal) du titre de footballeur britannique le plus onéreux de l’histoire.

Anderson était encore sous contrat pour trois saisons avec Nottingham Forest, ce qui a permis au club de demander le prix fort. Au total, il a disputé 92 matchs pour le club, où il est devenu une véritable superstar.

Le milieu de terrain participe actuellement à la Coupe du monde avec l’équipe d’Angleterre et est titulaire sous les ordres de Thomas Tuchel.

L’arrivée d’Anderson pourrait bien compliquer la situation de l’international néerlandais Tijjani Reijnders à Manchester City.

Le milieu néerlandais, progressivement écarté par Pep Guardiola la saison passée, va désormais devoir patienter pour connaître les intentions d’Enzo Maresca.