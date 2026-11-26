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Jude Bellingham, star du Real Madrid et de l'équipe d'Angleterre, a reçu une pluie d'éloges pour son attitude envers la journaliste Elizabeth Conway, correspondante de « BBC Sport », lors d'une interview accordée après la large victoire face à Eindhoven (5-1) en Ligue des champions. Il a refusé qu'un journaliste l'interrompe et a tenu à lui laisser le temps de terminer ses questions.

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Selon le quotidien britannique « Daily Mail », la zone mixte du stade Santiago Bernabéu a été le théâtre, après le match disputé mardi, d'une scène qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Conway s'entretenait avec Bellingham et l'interrogeait sur son superbe but lorsqu'un autre journaliste est intervenu pour interrompre l'échange, dans le but de mettre fin à l'interview avant que la correspondante ne puisse poser sa deuxième question.

Mais le milieu de terrain anglais, âgé de 23 ans, a refusé de se plier à cette interruption et s'est adressé au journaliste en lançant : « Excusez-moi, elle a une autre question. » Un geste que beaucoup ont interprété comme une marque de respect envers la correspondante et une volonté de lui permettre de mener son interview sans être interrompue.

Les images de la scène ont largement circulé sur les réseaux sociaux, et Bellingham a été salué par les supporters, qui ont vanté sa classe et l'ont décrit comme un modèle pour les jeunes. D'autant qu'il n'était nullement obligé d'intervenir, mais qu'il a choisi de défendre le droit de la journaliste à terminer son travail.

De son côté, Elizabeth Conway est revenue sur l'incident lors d'une intervention sur la « BBC », exprimant sa reconnaissance envers la star du Real Madrid et assurant que cet épisode avait ajouté une nouvelle facette à l'image que les supporters se font du joueur anglais, très suivi par les médias en Espagne.

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Conway a expliqué que réaliser des interviews dans la zone mixte du Santiago Bernabéu relevait du défi : « C'est le chaos au sens propre du terme. Évidemment, obtenir une interview avec Jude, c'est exactement ce que l'on recherche en tant que journaliste anglaise couvrant le Real Madrid. C'est un véritable trésor. »

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Elle a ajouté que Bellingham se montrait rarement en interview, en particulier dans la zone mixte, où se pressent de nombreux journalistes désireux de recueillir les réactions des joueurs après les matchs, ce qui rend très difficile de l'approcher et d'avoir l'occasion de lui poser des questions.

Conway a poursuivi en décrivant l'ambiance dans la zone mixte, où les journalistes se disputent l'accès aux joueurs au milieu des caméras, des micros et des bousculades : « Il y a des micros, des caméras et des hommes de grande taille qui tendent les bras au-dessus de vous », a-t-elle ajouté, évoquant les difficultés qu'elle rencontre dans l'exercice de son métier.

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La journaliste a précisé qu'elle faisait partie des très rares femmes à exercer ce métier au stade, et qu'elle figurait aussi parmi le petit nombre de journalistes anglais présents pour couvrir le Real Madrid, ce qui rend primordial pour elle le fait d'affirmer sa présence et de trouver une place adéquate pour mener ses interviews.

Conway a estimé que l'intervention de Bellingham avait été un geste très délicat, saluant sa personnalité et son respect envers les journalistes. Selon elle, cet épisode a confirmé une fois de plus qu'il est un joueur bien élevé qui respecte son travail, et a permis au public de découvrir une autre facette de la star anglaise, loin de ses performances sur le terrain.

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Lors de l'interview, Conway avait interrogé Bellingham sur ce qu'il avait ressenti après avoir inscrit son superbe but de loin à la 60e minute face à Eindhoven, une réalisation qui a permis au Real Madrid de prendre l'avantage (2-1) et de renforcer sa mainmise sur cette rencontre européenne, conclue par une large victoire des Merengue (5-1).

Le milieu anglais a répondu qu'il avait été un peu surpris par l'occasion qui s'était présentée à lui. Il a expliqué qu'il pensait d'abord chercher un coéquipier démarqué, mais qu'il avait remarqué que le ballon arrivait dans une position idéale pour frapper, et qu'il avait donc décidé de tenter sa chance : « Je savais que je pouvais contrôler le ballon et le maîtriser, mais d'habitude je regarde qui est disponible pour une passe. Cette fois, le ballon se présentait bien, alors je me suis dit que j'allais frapper. »

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Bellingham a ajouté que ce but était beau et important pour l'équipe, puisqu'il a donné au Real Madrid son deuxième but et lui a permis d'accentuer sa domination, avant que les Madrilènes ne poursuivent sur leur lancée pour s'imposer largement devant leur public.

Après qu'il lui a permis de poursuivre l'interview, la journaliste lui a posé une autre question sur son niveau actuel avec le Real Madrid et l'équipe d'Angleterre, lui demandant s'il pensait être au sommet de sa forme en ce moment. Le joueur a assuré qu'il ne s'attardait pas vraiment sur l'évaluation de ses performances passées, préférant se concentrer sur la préparation du match suivant.

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« L'état d'esprit consiste à se concentrer sur le prochain match. Je pense que votre niveau dépend de votre performance lors du match suivant, ce que vous avez fait lors du précédent n'a pas vraiment d'importance », a déclaré Bellingham, soulignant qu'après chaque rencontre, son attention se tourne rapidement vers la préparation du défi suivant.

Le joueur a conclu en affirmant que le plaisir de parler aux médias ne changeait rien à ses priorités : « Même ce match qui vient de se terminer, tout va bien, et c'est agréable de vous parler, mais maintenant je dois me concentrer sur la préparation du prochain match. »

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De son côté, Conway a publié les détails de l'échange sur ses comptes sur les réseaux sociaux, indiquant que Bellingham avait attendu qu'elle termine ses questions, en signe de reconnaissance pour son attitude. Les supporters, eux, ont continué à saluer ce geste, devenu l'une des séquences les plus partagées après la victoire du Real Madrid face à Eindhoven.

La soirée de Bellingham ne s'est donc pas limitée à son superbe but et à sa contribution au succès du Real Madrid. Elle a aussi mis en lumière sa personnalité et sa manière de gérer les situations médiatiques, puisqu'il a attiré tous les regards par son geste envers la journaliste anglaise, s'attirant de nouveaux éloges des supporters, cette fois loin de ses prestations sur le terrain.