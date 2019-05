Play-Offs Championship - Leeds et Bielsa prennent une option (1-0)

Le Leeds United de Marcel Bielsa est venu à bout du Derby County de Franck Lampard, ce samedi, en demi-finale aller des play-offs de Championship.

Bien plus populaire que la ne peut l'être en , la Championship (deuxième division anglaise) est une compétition qui déchaîne les passions Outre-Manche. Pendant de longues semaines, des équipes très compétitives se livrent à une rude bataille pour tenter de décrocher une précieuse montée pour la , championnat considéré comme le plus relevé au monde et attirant les plus grandes stars du ballon rond.

Pour monter l'échelon supérieur, les meilleures formations doivent au préalable s'affronter dans des play-offs particulièrement relevés. Ce samedi, la première demi-finale de ces matches couperets opposait a permis à de disposer de West Bromwich Albion (2-1), dans un derby haletant.

Leeds fait la bonne opération du jour

Plus tard dans l'après-midi, c'était au tour du , équipe entraînée par Marcelo Bielsa, de débuter sa campagne post-saison. De nouveau, et au même titre que l'affrontement entre Aston Villa et West Bromwich, la rencontre a été très disputée entre deux formations méritantes. Néanmoins, c'est bel et bien la formation d'El Loco qui a fait la bonne opération en s'imposant sur la plus petite des marges (1-0) contre Derby County grâce à un but de Kemar Roofe à la 55ème minute de jeu.

Le Leeds de Marcelo Bielsa a pris l'avantage face à Derby County et Frank Lampard dans la première manche des play-offs (0-1) ! 💪 pic.twitter.com/KV5jPGj8po — Goal France (@GoalFrance) 11 mai 2019​

Si le match retour aura lieu le mercredi 15 mai prochain, les Peacocks ont donc pris une option sur la qualification, eux qui sont parvenus à préserver leur cage inviolée. Toutefois, la route est encore longue pour accéder à la Premier League.