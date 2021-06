Platini : "Je ne vis pas dans la vengeance"

Président de l’UEFA au moment de voter pour l’Euro 2020 qui s’ouvre vendredi, Platini n’a pas été convié à l’événement.

Président de l’UEFA entre 2007 et 2015, Michel Platini avait eu pour mission principale d’ouvrir les plus grandes compétitions européens aux petits marchés. Que ce soit en Ligue des Champions ou à l’Euro, l’ancien maître à jouer des Bleus avait tout fait pour satisfaire le plus grand nombre, même si les cadors européens n’étaient pas forcément pour ces arrivées massives.

L’Euro 2020 qui va s’ouvrir vendredi à Rome et qui se déroulera partout en Europe, c’est l’idée de Michel Platini. Pourtant, entre le 11 juin et le 11 juillet, il n’y aura aucune trace de l’ancien de la Juventus Turin. Malgré la fin de sa suspension suite aux affaires de la FIFA, le Français reste toujours persona non grata.

"Non, je n’ai pas reçu d’invitation de la part de l’UEFA, a-t-il déclaré dans Giornale. Je n'ai été invité par aucune fédération pour laquelle j'avais réservé un lieu pour le tournoi."

"Je ne vis pas dans le ressentiment et la vengeance. J'ai voulu cette formule quand j'étais président de l'UEFA, j'ai essayé de plaire à tous les fans."

Ayant marqué de son empreinte cette compétition qu’est l’Euro avec notamment le titre en 1984 et le statut de co-meilleur buteur de l’histoire avec Cristiano Ronaldo (9 buts), Michel Platini est désormais dans la peau du simple supporter de football et ce n’est pas pour lui déplaire. A partir du 11 juin, il aura tout le loisir d’admirer les performances des stars européennes et françaises depuis son canapé dans sa maison à Cassis.

"La France ? C’est une équipe nationale complète dans tous les compartiments. Du jamais vu, huit attaquants de ce niveau à la disposition d’un même pays."

Voyant l’équipe de France de Didier Deschamps comme la favorite pour réaliser le doublé Coupe du Monde - Euro comme en 98-2000, Michel Platini estime que les Bleus devront se méfier de ce qui se peut se faire à travers l’Europe.

"J'aime la Belgique, puis l'Italie me semble intéressante, puis l’Angleterre."

"Je ne peux rien prévoir mais je sais que des joueurs comme Mbappé, Ronaldo, Hazard peuvent changer le destin d'un match à eux seuls."