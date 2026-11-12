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La polémique autour de la présidence de Luis Rubiales à la tête de la Fédération espagnole ne s'est pas apaisée : elle refait surface avec un nouveau scandale financier. Cette fois, l'accusation n'est ni morale ni sportive, mais concerne les fonds de la Fédération elle-même, et une plateforme médiatique qui aurait été créée pour le défendre et contrer ses détracteurs.

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Le journal « El Confidencial » a révélé un nouveau scandale lié à la période de présidence de Rubiales à la Fédération royale espagnole de football, affirmant que l'ancien président a utilisé des fonds de la fédération pour financer la création d'une plateforme de propagande, utilisée pour diffuser ses opinions et répondre aux critiques adressées à sa gestion.

Selon le journal, une maison d'édition réputée a été engagée pour créer cette plateforme, et il est allégué que la Fédération royale espagnole a accepté de verser jusqu'à 1,6 million d'euros, selon les reçus de paiement obtenus par El Confidencial. Le contrat de création de la nouvelle plateforme médiatique a été signé le 22 octobre 2022, soit moins d'un an avant le départ de Rubiales de la fédération.

Les paiements effectués jusqu'à présent s'élèvent à 700 000 euros, et les tribunaux devraient ordonner à la fédération de verser au moins 600 000 euros supplémentaires, ce qui signifie que cette affaire pourrait au final coûter à la fédération plus de 1,3 million d'euros, même après le départ de l'homme qui a signé le contrat.

La réponse de Rubiales ne s'est pas fait attendre : dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l'ancien président de la Fédération royale espagnole de football a nié que la fédération ait financé une quelconque plateforme de propagande, et a défendu le projet, affirmant qu'il s'agissait d'une plateforme destinée à diffuser du contenu sportif, et non d'un outil de propagande personnelle.

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Rubiales a déclaré dans la vidéo : « Vous avez peut-être remarqué comment le journaliste Chema Olmo, du journal El Confidencial, a traité l'affaire comme s'il s'agissait d'un scandale, en prétendant que la fédération, durant ma présidence, avait alloué 700 000 euros à la création d'une plateforme de propagande ou quelque chose de ce genre, ce qui est totalement dénué de vérité. »

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Il a ajouté : « Ce que la fédération a fait, par l'intermédiaire de ses départements médiatiques, médicaux, juridiques et autres, en coordination et en coopération entre eux, en plaçant sa confiance dans des professionnels comptant des dizaines de milliers d'abonnés, c'est créer une plateforme pour diffuser non seulement le contenu lié au football, mais le sport en général, dans différents domaines, et il semble que cela le dérange. »

Rubiales a affirmé : « La fédération a engagé des procédures juridiques contre l'entreprise après que celle-ci a intenté un procès contre elle pour non-paiement de ses dus à la suite de son départ, le juge ayant décidé qu'il s'agissait du prix du marché et que, bien entendu, tout était parfaitement légal. Mais il semble que cela n'intéresse pas le journaliste. »

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L'ancien président est allé plus loin que la simple défense de sa personne lorsqu'il a comparé cette affaire aux paiements que, selon lui, la Ligue espagnole, la Liga, a versés à des médias en 2023. Il a déclaré : « La somme de 36 millions d'euros que Javier Tebas a dépensée en 2023, provenant des fonds de la Ligue, auprès de différents médias, ne constitue pas un scandale pour lui ; c'est pourtant une chose que beaucoup pourraient considérer comme un scandale, nous parlons de 36 millions d'euros, et il ne l'a même pas mentionnée dans la moindre publication. »

Cette affaire rouvre le dossier de la gestion de Rubiales à la fédération espagnole, qui a toujours été entourée de polémiques, que ce soit sur le plan sportif, financier ou médiatique. L'homme qui a dirigé la fédération durant l'une des périodes les plus clivantes de l'histoire du football espagnol continue de faire les gros titres même après son départ, entre accusations de corruption financière et tentatives de défendre son héritage.

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Alors que Rubiales insiste sur le fait que le projet était légal, professionnel et destiné à servir le sport espagnol, El Confidencial maintient que la plateforme était un outil de propagande au service du président, et non un projet médiatique neutre. Entre les deux versions, la justice reste l'arbitre décisif, d'autant plus qu'un jugement obligeant la fédération à verser des sommes supplémentaires à l'entreprise exécutante est attendu.