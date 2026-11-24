Pisa-Modena sera diffusé en direct à la télévision et en streaming sur DAZN Italia et LaB Channel. Retrouvez ci-dessous les chaînes et plateformes disponibles pour suivre le match.

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Serie B - Journée 13 25 nov. 2026 - 14:00 Stadio Romeo Anconetani

Pisa reçoit Modena au stade Romeo Anconetani pour un duel de Serie B entre deux équipes qui visent le haut du classement.

Le Pisa de Paolo Bianco reste sur une victoire 1-0 sur le terrain d’Empoli. Ce succès met fin à une série de trois nuls et une défaite lors des quatre rencontres précédentes.

Pisa occupe la cinquième place, mais peine jusqu’ici à enchaîner les résultats. L’équipe a fait match nul contre Palermo et Hellas Vérone, tandis qu’Avellino s’est imposé 2-0.

Le Modena de Daniele Galloppa affiche des statistiques bien différentes. Le club émilien est deuxième du classement et a remporté quatre de ses cinq derniers matches.

Son dernier succès, 2-0 contre Juve Stabia, fait suite à des victoires à l’extérieur face à Virtus Entella et LR Vicenza. La défense de l’équipe de Galloppa n’a encaissé que deux buts en cinq matches.

Pisa devra donc confirmer sa solidité retrouvée face à l’une des équipes les plus en forme du championnat. Voici comment suivre le match en direct.

Informations sur les équipes

Du côté de Pisa, l’entraîneur Paolo Bianco n’a pas encore communiqué de composition probable, ni d’éventuels forfaits ou joueurs suspendus. À Modena, Daniele Galloppa n’a pas non plus signalé d’absences ou de suspensions, et aucune composition probable n’est disponible. Ces informations seront mises à jour à l’approche du coup d’envoi.

Forme du moment

Pisa compte une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Serie B. Son dernier résultat est une victoire 1-0 sur le terrain d’Empoli, précédée d’un nul 2-2 contre Sudtirol et d’une défaite 2-0 face à Avellino. L’équipe a également fait match nul 3-3 contre Palermo et 1-1 contre Hellas Vérone. Au total, Pisa a marqué sept buts et en a encaissé huit. Modena a remporté quatre matches et fait un nul, sans perdre. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-0 contre Juve Stabia, après un succès 2-0 à Chiavari face à Virtus Entella et une victoire 3-0 contre Cesena. Le club émilien a inscrit dix buts et en a encaissé deux, avec trois matches sans encaisser de but.

Confrontations directes

La dernière confrontation remonte au 5 avril 2025, en Serie B : Pisa-Modena s’était terminé sur le score de 1-2. Sur les cinq confrontations recensées, Modena s’est imposé quatre fois et a fait un nul, tandis que Pisa n’a jamais gagné. Le club émilien a marqué huit buts, contre trois pour le club toscan.

Classement

En Serie B, Pisa occupe la cinquième place, tandis que Modena est deuxième.