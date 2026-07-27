Pirlo sort de son silence après plusieurs jours de polémique autour de sa nomination comme sélectionneur de l'Italie

Andrea Pirlo, la légende du milieu de terrain italien, a décidé de briser le mur du silence qu'il observait depuis le déclenchement de la polémique autour de sa candidature pour diriger la sélection nationale, critiquant vivement les tentatives de « politiser » une décision purement sportive et de lui attribuer des convictions qu'il n'a jamais exprimées.

Dans un communiqué publié via son compte officiel sur la plateforme Instagram, Pirlo a exprimé son profond mécontentement de voir un dossier technique se transformer en une arène de débat public et d'accusations, affirmant que son respect des lois et des contrats professionnels ne reflète pas nécessairement des positions politiques ou idéologiques.

La candidature de Pirlo pour entraîner la Squadra Azzurra avait provoqué une tempête de critiques dans les milieux italiens, en raison de son travail comme ambassadeur mondial d'une société de paris russe, ce que certains ont considéré comme un conflit avec les valeurs nationales, tandis que la virulence du refus est allée jusqu'à brandir la menace d'engager des procédures judiciaires pour empêcher sa nomination.

Le champion du monde 2006 a déclaré : « Ces derniers jours, j'ai suivi avec une profonde amertume la polémique qui entoure mon nom et la possibilité que j'occupe le poste de sélectionneur de l'équipe d'Italie. Par respect pour les institutions, la fédération et toutes les parties concernées, j'ai préféré garder le silence jusqu'à présent, mais je ressens désormais le devoir de clarifier certains aspects essentiels. »

Et Pirlo, qui a dirigé la Juventus comme entraîneur lors de la saison 2020-2021, a ajouté : « Tout au long de ma carrière, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, j'ai toujours respecté les lois des pays dans lesquels j'ai travaillé et les contrats que j'ai signés légalement. Donner des connotations politiques à cette collaboration professionnelle revient à m'attribuer des convictions que je n'ai jamais exprimées et qui ne sont absolument pas les miennes. »

L'homme de 48 ans a adressé ses remerciements à Paolo Maldini et Leonardo, responsables du dossier technique au sein de la fédération italienne, déclarant : « Je voudrais remercier Maldini et Leonardo pour l'estime et la confiance qu'ils m'ont accordées. Je suis pleinement conscient de leur expérience, de leur compétence et de leur amour constant pour le football italien. »

En conclusion de son communiqué, Pirlo a exprimé son regret de voir une décision sportive se transformer en une bataille d'opinion publique, affirmant que son attachement à son pays n'est pas sujet à marchandage ou à remise en question, déclarant : « Je regrette qu'une décision sportive ait été rapidement entraînée dans un débat public qui s'est achevé par l'attribution de significations et d'intentions qui ne me concernent pas. Mon amour pour l'Italie ne dépend pas d'une position passagère, il fait partie intégrante de mon histoire et de mon identité, et le restera toujours. »

Il convient de noter que la fédération italienne de football n'a pas encore publié de décision officielle concernant le dossier technique de la sélection nationale, alors que se poursuit la polémique autour des options envisagées pour succéder à l'ancien entraîneur.