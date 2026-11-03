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Pire en Europe : la Roma aggrave les blessures de Manchester United avec une performance historique

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Ligue des Champions
Angleterre
Italie

Que se passe-t-il avec Manchester United ?

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L'AS Roma a aggravé les blessures de son hôte Manchester United, avec un chiffre qui est le pire de l'histoire des participations de Manchester United dans les différentes compétitions européennes.

L'AS Roma s'est rendue chez Manchester United, mardi soir, au stade d'Old Trafford, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Après seulement 17 minutes de jeu, le club de la capitale italienne s'est retrouvé mené deux buts à zéro, l'Argentin Matías Soulé ayant inscrit le premier but à la 11e minute, d'une frappe du gauche remarquable, après s'être présenté seul face au gardien Senne Lammens.

Le Néerlandais Donyell Malen a ajouté le deuxième but des Giallorossi à la 17e minute de la rencontre, sur un penalty qu'il a habilement transformé dans les filets du gardien belge.

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Selon le réseau de statistiques Opta, il s'agit de la fois la plus rapide où une équipe visiteuse au stade d'Old Trafford est parvenue à inscrire un doublé dans les filets de Manchester United dans l'histoire des Red Devils en compétitions européennes.

Il convient de rappeler que Manchester United souffre énormément ces derniers temps, au point qu'il n'a remporté aucune victoire lors de ses 9 derniers matchs avant la confrontation face à l'AS Roma, subissant 6 défaites pour 3 matchs nuls.

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