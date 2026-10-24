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Muhammad Sharaf Eldeen
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Piqué relance la polémique : Gordon est meilleur collectivement que Mbappé

FC Barcelone vs Real Madrid
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A. Gordon
Kylian Mbappé
Gerard Piqué
L. Yamal
J. Bellingham
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L'ancienne star de l'Espagne a refusé de comparer Bellingham et Yamal

Gerard Piqué, ancien défenseur du Barça, a établi des comparaisons entre plusieurs stars du club catalan et du Real Madrid, avant le Clasico tant attendu prévu demain dimanche, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Lors d'un entretien filmé avec l'ancienne star du Mexique, Miguel Layún, Piqué s'est penché sur la comparaison entre les joueurs des deux grands de la Liga, et a choisi l'Anglais Anthony Gordon, ailier du Barça, au détriment de Kylian Mbappé, star du Real Madrid, sous l'angle du collectif, précisant : « En tant que joueur collectif, c'est quelqu'un (Gordon) que je voudrais avoir dans mon équipe. Mais si tu parles de la qualité individuelle, alors je choisirai Mbappé. »

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Il a ajouté au sujet de la comparaison entre Eric García (Barça) et Denzel Dumfries (le Real) : « Eric García est meilleur que Dumfries, même s'il est blessé, sinon je choisirai Koundé. »

Et lorsqu'on lui a demandé de choisir entre Rodri (Barça) et Aurélien Tchouaméni (le Real), Piqué a répondu en riant : « Bon, je serai objectif cette fois-ci, Rodri. »

Quant à la comparaison qu'il n'a pas tranchée, c'était entre Lamine Yamal (Barça) et Jude Bellingham (le Real), puisqu'il a déclaré : « Ce sont deux joueurs différents, et j'estime qu'il ne faut pas les comparer dès le départ. »

Au cours de ce même entretien, Piqué a pronostiqué une victoire des Blaugrana sur les Merengues (4-1), considérant que le club catalan est actuellement le meilleur au monde, avec une large avance sur son plus proche concurrent.

Le club catalan occupe la tête du classement du championnat d'Espagne, avec 27 points (le total maximal en 9 journées), tandis que le Real arrive avec 6 points de retard à la troisième place, après avoir subi deux défaites face au Real Betis (1-0) et à l'Atlético de Madrid (2-1).


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