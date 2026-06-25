Avant la rencontre Tunisie - Pays-Bas, Ronald Koeman a justifié son choix de composition auprès de la NOS. Contrairement aux deux matches précédents, Micky van de Ven était laissé sur le banc.

« J’ai délibérément laissé deux joueurs sur le banc », explique Koeman à Jeroen Stekelenburg. « Micky van de Ven et Crysencio Summerville. En raison du risque d’un deuxième carton jaune. C’est la raison, la seule raison. »

En raison de l’élargissement de la Coupe du monde, et donc d’un tour à élimination directe supplémentaire, tous les cartons jaunes sont effacés après la phase de groupes, puis à nouveau après les quarts de finale. Van de Ven et Summerville avaient déjà été avertis, mais leurs cartons seront annulés après la rencontre face à la Tunisie.

Donyell Malen récupère donc son couloir droit, et Koeman espère le voir enfin ouvrir son compteur buts : « Les attaquants ont toujours besoin de marquer. Quand les projecteurs sont braqués sur eux, ça compte. Il aura de nouveau la liberté d’agir sur l’aile droite. »

Interrogé sur une éventuelle gestion des temps de jeu en raison du calendrier rapproché, le sélectionneur répond avec prudence : « En fonction du classement, on a bien sûr cela en tête. Mais j’ai aussi appris qu’il ne faut pas y penser à l’avance. Si cela se présente, tant mieux. Ce sera alors une possibilité. »

Rafael van der Vaart approuve pleinement le onze de départ des Oranje : « Je suis content qu’il aligne tous les joueurs avec lesquels il joue habituellement. » Pierre van Hooijdonk nuance : « En réalité, il suggère ainsi que Summerville aurait pu jouer autrement. »

Summerville brille jusqu’ici, ayant déjà marqué contre le Japon et la Suède. Reste à savoir s’il entrera en jeu face à la Tunisie.