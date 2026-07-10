Pierre van Hooijdonk maintient ses déclarations malgré la polémique autour de Wiegman : « C'est la constatation d'un fait. »

Vendredi soir, Pierre van Hooijdonk a réagi à la polémique suscitée par ses déclarations concernant une éventuelle nomination de Sarina Wiegman au poste de sélectionneuse de l'équipe nationale néerlandaise. L'ancien attaquant a eu l'occasion, lors de l'émission « NOS WK Avond », d'expliquer ses propos, mais il a maintenu sa position selon laquelle le moment n'est pas encore venu pour une femme d'occuper ce poste.

Plus tôt dans la semaine, l’ancien buteur s’était déjà exprimé sur la chaîne NOS pour s’opposer à une éventuelle nomination de Wiegman à la tête des Oranje : « Elle n’a aucune expérience au plus haut niveau chez les hommes. Je vois tout le monde se contorsionner quand on parle de Wiegman : une femme peut-elle devenir sélectionneuse ? Pour moi, ce n’est pas un dilemme. La réponse est non », avait-il affirmé.

Il a également souligné que certains joueurs possèdent un parcours culturel différent. « Aujourd’hui, nous avons affaire à de nombreux jeunes d’origines diverses. Parmi eux, beaucoup proviennent de cultures où la femme n’est pas l’égale de l’homme. »

Ces propos ont suscité de vives critiques. Vendredi soir, l’ancien buteur a affiné son raisonnement : « J’ai souvent employé cet argument quand je discute du sujet avec des gens, surtout en club. On y fait face à une plus grande diversité. Ce n’est pas mon avis, mais le constat d’un fait. Je pense que tout le monde le voit, mais que peu osent le dire. »

Jan Mulder a alors demandé si Van Hooijdonk suggérait que certains joueurs, en raison de leur religion, préféreraient un entraîneur masculin. « Ce n’est pas ainsi que je vois les choses », a répondu l’ancien international.

Kenneth Perez a également contesté l’argumentation de Van Hooijdonk. Pour le Danois, l’origine culturelle des joueurs au sein de l’équipe nationale néerlandaise ne saurait constituer un obstacle. « Les hommes et les femmes sont pourtant égaux aux Pays-Bas, non ? Ils sont tous deux valorisés de la même manière. C’est peut-être différent dans d’autres pays, mais cela ne constitue tout de même pas un argument valable pour l’équipe nationale néerlandaise ? »

Van Hooijdonk a néanmoins maintenu sa position. « Je pense que le moment n’est pas encore venu d’avoir une sélectionneuse. Je suis convaincu que cela arrivera un jour. Mais je pense aussi que cela prendra encore un certain temps. »

Selon l’ancien attaquant, le fait que le football féminin se soit développé plus tardivement que le football masculin joue également un rôle. « Le football féminin a encore un peu de retard, car il a démarré plus tard. Cette évolution s’accélère certes, mais pas à un rythme tel que nous soyons déjà prêts à nommer une femme à la tête de l’équipe masculine. »

Van Hooijdonk estime que les entraîneuses doivent d’abord acquérir davantage d’expérience dans le football masculin. « Nous devons d’abord parvenir à une situation où les femmes occupent des postes d’entraîneuses au sein des centres de formation des clubs professionnels. Cela permettra de s’habituer à cette idée et, à terme, les entraîneuses pourront accéder à des postes au sein des équipes premières. »