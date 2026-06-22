Photo… Un geste iranien surprenant avant la rencontre face aux Pharaons

La sélection iranienne a arraché un point précieux en concédant le match nul (0-0) face à la Belgique, dimanche soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Selon l’agence Reuters, les joueurs iraniens ont laissé un mot dans les vestiaires du stade SoFi pour remercier la ville de Los Angeles de son hospitalité durant la Coupe du monde.

Los Angeles a déjà accueilli les deux premiers matchs du groupe G de l’Iran, qui regagne à chaque fois son camp de base de Tijuana, au Mexique.

L’équipe, qui séjourne à Tijuana pendant la compétition, doit se rendre aux États-Unis pour ses matchs en raison de restrictions liées à son visa ; plusieurs membres de son staff technique et administratif se sont d’ailleurs vu refuser l’entrée sur le territoire.

Les autorités américaines indiquent que le statut des déplacements de la délégation iranienne est toujours étudié, et que des discussions sont en cours pour éventuellement assouplir certaines restrictions.

La missive, rendue publique par la Fédération iranienne, rappelait : « De l’ancienne Perse il y a plusieurs millénaires à l’Iran contemporain, l’esprit iranien demeure vivant et inébranlable. »

Le message, rédigé à la main, ajoutait : « Merci à Los Angeles pour son hospitalité… Nous sommes venus avec fierté, nous avons concouru avec honneur et nous partons avec dignité. »

La sélection iranienne se prépare désormais pour son dernier match de la phase de groupes, face à l’Égypte, à Seattle.