Photo : fuite du maillot du Barça pour la saison prochaine

De nouvelles fuites ont dévoilé l'allure complète possible du maillot du Barça pour la saison 2027-28, après l'apparition pour la première fois d'images réunissant le maillot, le short et les chaussettes, dans une version reproduite par des comptes spécialisés dans les maillots du club.

Le journal espagnol « Sport » a publié ces images, sur lesquelles apparaît Anthony Gordon vêtu de la tenue attendue, ce qui donne une idée plus claire de l'allure de l'équipe avec le nouveau maillot sur le terrain.

Cependant, le design n'a pas encore été présenté officiellement par la société Nike ni par le FC Barcelone, et il pourrait donc faire l'objet de quelques modifications avant le dévoilement officiel.

Le maillot attendu ramène le Barça à son identité traditionnelle, à travers des bandes verticales nettes aux couleurs bleue et grenat, loin des designs plus innovants apparus lors des dernières saisons. Le design comprend également un col rond qui ajoute une touche classique au maillot.

Selon les fuites, Nike mise sur deux nuances foncées de bleu et de grenat, ce qui confère au maillot une allure plus sobre et plus posée, avec la présence du jaune comme détail distinctif, que ce soit dans le logo Nike ou dans certains éléments du design, parmi lesquels une fine ligne qui s'étend sur les côtés du maillot.

Les images divulguées ne se limitent pas au maillot, puisqu'elles révèlent également l'allure du short et des chaussettes.

Le short conserve les mêmes couleurs de base que le maillot, avec des détails latéraux qui prolongent le design visuellement, tandis que les chaussettes arborent des anneaux horizontaux aux couleurs bleue et grenat, pour compléter le caractère classique de la tenue.

Le Barça et Nike doivent dévoiler officiellement la tenue au cours de l'été 2027, mais les images divulguées offrent aux supporters du club un aperçu anticipé de l'allure de l'équipe lors de la saison 2027-28, avec un design qui allie les bandes traditionnelles, les couleurs foncées et les détails jaunes.