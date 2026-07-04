Walid Regragui, l’ancien sélectionneur du Maroc, a adressé un message de félicitations aux Lions de l’Atlas après leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Les Marocains ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en battant logiquement le Canada 3-0, grâce à un doublé d’Ezzedine Ounahi et à un but de Sofiane Rahimi.

Sur son compte Instagram, il a partagé une photo des stars de la sélection marocaine, au centre de laquelle figure l’entraîneur Mohamed Wahbi.

Auparavant, El-Rakraky avait mené les Lions de l’Atlas à un exploit historique pour le monde arabe et africain, en atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

En quarts de finale, le Maroc défiera le vainqueur de la rencontre France-Paraguay.

Les Marocains avaient terminé deuxième du groupe C avec 7 points, après un nul face au Brésil et des victoires contre l’Écosse et Haïti.

En seizièmes de finale, les Lions de l’Atlas ont éliminé les Pays-Bas aux tirs au but.

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