L'équipe d'Égypte a diffusé des images de la star française Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, juste avant la séance de tirs au but face à l'Australie, une stratégie qui a favorisé sa qualification historique pour les huitièmes de finale.

Les Pharaons se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, en s’imposant 4-2 aux tirs au but après un match nul au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Peu avant la fin de la deuxième prolongation, le gardien australien Matthew Ryan est entré en jeu à la 119^e minute en raison de ses compétences reconnues dans les face-à-face.

Les images du match ont montré l’analyste vidéo de l’équipe égyptienne projetant aux joueurs des extraits de Kylian Mbappé transformant deux penalties face à Matthew Ryan en Liga la saison passée.

Une stratégie payante : les Pharaons ont transformé quatre de leurs cinq tentatives, contre deux seulement pour les Kangourous, et ont ainsi décroché leur première qualification pour les huitièmes de finale.