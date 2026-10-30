L'ancienne star du Bayern Munich et de la sélection allemande Philipp Lahm s'est exprimé sur le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or, mettant également en lumière le sommet très attendu du football allemand qui opposera le Bayern Munich au Borussia Dortmund en Bundesliga.

Lahm a entamé son entretien avec le journal espagnol « Marca » en évoquant le sacre de Kane, il y a quelques jours, au Ballon d'Or, et la façon dont cet exploit se répercute sur le football allemand : « Il est très sain pour le football allemand qu'une personne issue de la Bundesliga remporte le Ballon d'Or, car cela représente une grande motivation pour les jeunes qui montent. Nous avons en Allemagne une situation exceptionnelle, car le secteur des jeunes et le football professionnel sont étroitement liés ; chaque joueur débute sa carrière dans son club local et sa petite communauté avant de passer professionnel. »

Au sujet de la question de savoir si Franck Ribéry et Robert Lewandowski méritaient le trophée à leur époque, Lahm a exposé son point de vue : « Je pense que Kane aurait préféré remporter la Ligue des champions plutôt que le Ballon d'Or. Tous les joueurs savent à quel point l'équipe est importante pour réussir. J'ai eu l'occasion de gagner le Ballon d'Or, mais il n'avait pas pour moi la même importance que l'équipe, car c'est une récompense individuelle. Elle est peut-être plus importante pour les attaquants que pour les défenseurs, et je suis certain que Ribéry est heureux pour le sacre de Kane, mais il restera en colère de ne pas l'avoir remporté lui-même. »

Concernant les raisons de la place particulière qu'occupe « Der Klassiker », à la veille du choc attendu entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund demain samedi à l'Allianz Arena, l'ancien international a souligné que cette rencontre a acquis un énorme prestige au cours des trois dernières décennies, après que Dortmund a progressivement réussi à réduire l'écart, ajoutant : « Quand je jouais, ils ont remporté deux titres de championnat consécutifs. Cette fois, la rencontre oppose le premier et le deuxième du classement, et c'est pour cela qu'il s'agit du meilleur match à regarder en Allemagne actuellement. »

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Quant au brio de la star française Michael Olise, Lahm l'a décrit comme une icône offensive : « C'est un joueur excellent ; il peut créer de nombreuses solutions sur le terrain, non seulement avec le Bayern, mais aussi avec l'équipe de France ces derniers mois. Il est candidat au Ballon d'Or, et il est possible de le remporter en jouant au Bayern, nous l'avons vu cette année. »

Lahm a analysé la prise en main de la direction technique de la sélection allemande par Jürgen Klopp : « Avec Jürgen Klopp, on a un sélectionneur national qui apporte avec lui une immense expérience. Durant la première trêve internationale, il a voulu passer en revue un grand nombre de joueurs, et nous devons attendre de voir ce que donnera le mois de novembre, mais l'important, c'est que dès sa prise de fonctions, il a clairement annoncé ce qu'il voulait faire et ce qu'il allait apporter. »

À propos des transformations qu'a connues le football depuis qu'il a mis un terme à sa carrière, Lahm a mis en garde contre le recul de l'identité tactique allemande par rapport aux autres écoles, expliquant : « Quand je vois comment les joueurs espagnols veulent jouer, je constate qu'ils suivent des entraînements de spécialisation très précis. En Allemagne, nous avons une infrastructure formidable, nous avons de l'argent, des stades pleins et des talents, et nous sommes dans une bonne situation, mais la sélection n'est pas assez performante à l'heure actuelle. Nous négligeons le concept fondamental : comment voulons-nous jouer au football en Allemagne ? Comment je défends, comment je me déplace au milieu de terrain, comment je mène les duels ? Je pense que nous avons besoin de davantage de joueurs spécialisés plutôt que de nous appuyer sur un joueur capable d'évoluer à quatre postes différents. »

Lahm a conclu ses propos en abordant l'éternel débat en Argentine autour du duo Diego Armando Maradona et Lionel Messi, donnant son avis avec équité : « Avant tout, tous deux ont été des joueurs exceptionnels, et ils ont porté la compétition au plus haut niveau possible. Leurs personnalités sont bien entendu totalement différentes, et à mon époque, Lionel Messi a été le joueur le plus important pendant plus de 15 ans, aux côtés de Cristiano Ronaldo. »