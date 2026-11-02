Le FC Barcelone reçoit Aston Villa demain mardi, au stade Spotify Camp Nou, pour la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le FC Barcelone n'a pas réussi à garder sa cage inviolée lors des trois premières journées de la compétition européenne, encaissant six buts jusqu'à présent.

Le quotidien Sport a indiqué que le gardien Joan García aborde cette rencontre face à un double défi : surmonter la déception liée au but qu'il a encaissé dans les derniers instants contre Alavés, et mettre un terme définitif à la série de buts qui secoue ses filets en Ligue des champions.

Joan García affiche de bonnes prestations entre les trois poteaux, faisant également preuve de vigilance et de rapidité pour sortir de sa surface de réparation et écarter les ballons joués derrière la ligne défensive.

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Le FC Barcelone n'a gardé sa cage inviolée que quatre fois lors de ses onze matches en Liga, dont trois durant les quatre premières journées.

Depuis le 9 septembre dernier, l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick n'a réussi à préserver le but de Joan García qu'à une seule reprise, c'était face à Getafe au stade Spotify Camp Nou.

Interrogé à ce sujet lors d'un entretien avec la chaîne Esport 3, Joan García n'a pas caché qu'il avait achevé la victoire aisée contre Alavés avec un sentiment de déception.

Il a déclaré : « Tous les gardiens vous diront la même chose : ils veulent garder leur cage inviolée. »

Il a ajouté : « Mais nous savons qu'au final le plus important est de gagner. Et il vaut mieux que ce soit sans encaisser de buts, mais le plus important est de récolter les trois points. »

À noter que le FC Barcelone a encaissé au moins un but lors de dix-huit matches consécutifs en Ligue des champions. L'équipe n'a plus réussi à garder sa cage inviolée dans la compétition depuis le début du mois d'avril 2025, plus précisément lors du quart de finale aller face au Borussia Dortmund. La saison dernière, elle a également été incapable d'empêcher ses adversaires de marquer dans le moindre match européen qu'elle a disputé.