Peter Bosz se dit « très satisfait » du premier match du nouveau venu sous les couleurs du PSV

Sven Mijnans a effectué ses débuts officieux avec le PSV en entrant en jeu contre le club polonais de Rakow (3-2). Le milieu de terrain, arrivé en provenance de l'AZ, se dit déjà impressionné par deux de ses nouveaux coéquipiers à Eindhoven.

Dans un entretien accordé à l’Eindhovens Dagblad, Mijnans fait l’éloge de Mauro Júnior et Joey Veerman : « Ce sont deux joueurs qui semblent très à l’aise avec le ballon. Mais beaucoup de choses doivent encore se mettre en place pour cette saison. »

« Pour l’instant, on est encore un peu en phase de recherche, notamment parce que de nombreux joueurs reviennent de la Coupe du monde. Les schémas de jeu viendront naturellement. On pratique beaucoup de pressing haut et on se retrouve rarement en bloc bas », analyse Mijnans, qui avait vu un transfert de premier plan vers le PSV échouer à la dernière minute l’année dernière.

« Ce fut une période difficile. Ce devait être un transfert majeur et la déception a été rude, car je me sentais prêt à franchir ce cap. » Après le départ d’Ismael Saibari, la venue de Mijnans au club d’Eindhoven s’est enfin concrétisée.

« Dès qu’Ismael Saibari a été vendu, en début d’exercice financier du PSV, le club m’a immédiatement contacté », révèle le milieu de terrain. « Pour moi, c’est un défi très intéressant, car le PSV évolue depuis des années dans la phase de groupes de la Ligue des champions. Je vais maintenant découvrir la différence d’intensité entre la Ligue des conférences et cette compétition. »

Peter Bosz s’est dit satisfait des débuts de Mijnans au PSV. « Une excellente impression. On voit tout de suite qu’il sait jouer au football. Je vais bientôt me mettre au travail avec lui », a-t-il déclaré à De Telegraaf.

« J’ai pour habitude de laisser les nouveaux tranquilles en début de préparation. Ils en prennent déjà plein les yeux. Tout le monde a déjà son mot à dire. Je ne vais donc pas tout de suite me lancer dans de longues explications sur le style de jeu et tout ça. Au stage d’entraînement, nous aurons tout le temps d’en discuter », explique l’entraîneur du PSV, qui décrit Mijnans comme un « joueur intelligent ».

« C’est tout à fait logique. Il n’est pas extrêmement rapide, mais ce sont justement ces joueurs capables de bien réfléchir sur le terrain, et c’est exactement ce qu’il fait », conclut Bosz.