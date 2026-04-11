Peter Bosz révèle : « Koeman m'a appelé au sujet d'un joueur spécifique du PSV »

Ronald Koeman a appelé Peter Bosz pendant la dernière trêve internationale pour prendre des nouvelles de Joey Veerman, a confirmé l’entraîneur du PSV en conférence de presse après la victoire 2-0 sur la pelouse du Sparta.

Samedi soir, le PSV s’est facilement imposé au stade Het Kasteel grâce à des buts de Ricardo Pepi et Ismael Saibari, décrochant ainsi le titre de champion des Pays-Bas.

Le milieu de terrain n’était pas à 100 % pour affronter le Sparta, mais son cas a malgré tout alimenté les discussions après la rencontre.

Interrogé en conférence de presse sur l’absence de son protégé en sélection, Bosz a coupé court : « Veerman en a assez de cette discussion, je ne m’y attarderai donc pas ».

« C’est exact. Koeman (le sélectionneur, ndlr) m’a appelé à ce sujet. Il reviendra au sélectionneur lui-même de décider s’il souhaite dévoiler le contenu de cette conversation », poursuit le technicien d’Apeldoorn.

« Joey et Ronald savent ce que j’en pense. Je suis convaincu qu’il a le niveau pour jouer avec les Oranje », conclut Bosz sur le sujet.



