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Bart DHanis

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Peter Bosz renvoie un joueur de l’équipe première au Jong PSV

Mercato
PSV

Peter Bosz a renvoyé Essiën Bassey avec le Jong PSV, comme l’annonce Voetbal International. Le latéral a effectué l’intégralité de la préparation avec l’équipe première, mais évoluera finalement en Keuken Kampioen Divisie la saison prochaine.

Dès avant la période des transferts, un départ de Bassey du PSV semblait se profiler. Le FC Twente et Sturm Graz se sont manifestés pour le jeune international néerlandais, mais ont essuyé un refus.

Le PSV ne veut en effet pas vendre Bassey, malgré le fait que le joueur lui-même soit favorable à un transfert, comme Rik Elfrink l’avait indiqué en mai.

Le club d’Eindhoven a fait au latéral de dix-neuf ans une offre de contrat afin de prolonger son engagement, qui court actuellement jusqu’à mi-2027.

Si Bassey n’accepte pas l’offre, un transfert fait partie des possibilités. Si le PSV veut encore toucher quelque chose sur lui, le club devra le vendre cet été ou l’hiver prochain.

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Sturm Graz est toujours intéressé, sait VI. Le joueur, qui a pu entrer en jeu lors du match pour le Johan Cruijff Schaal contre l’AZ (défaite 0-4), peut disputer la Ligue Europa avec ce club.

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