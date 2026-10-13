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imago-sport-1084282035.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduit par

Peter Bosz remanie toutes les lignes du PSV à Leipzig

RB Leipzig vs PSV
RB Leipzig
PSV
Ligue des Champions

Le PSV affronte le RB Leipzig mardi lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Peter Bosz a dévoilé sa composition et procède à quelques changements par rapport à la victoire 2-0 contre le sc Heerenveen. Ce match européen, disputé à la Red Bull Arena, débutera à 21 h 00. 

Matej Kovar gardera les buts du PSV à la Red Bull Arena. Sergiño Dest conserve sa place au poste d’arrière droit, tandis que Lutsharel Geertruida remplace Ryan Flamingo dans l’axe de la défense. Armando Obispo sera son partenaire et Filip Kostic débutera au poste d’arrière gauche.

Vendredi contre Heerenveen, Mauro Júnior avait été repositionné au milieu de terrain après la pause. Il débutera dans ce secteur face à Leipzig, ce qui relègue Noah Fernandez sur le banc. Kodai Sano et Sven Mijnans complètent le milieu de terrain du PSV.

Ivan Perisic retrouve sa place sur l’aile droite de l’attaque, tandis que Ruben van Bommel devra apporter le danger à gauche. En raison de la blessure de Ricardo Pepi, Guus Til mènera l’attaque du PSV.

Composition du RB Leipzig : Vandevoordt ; Baku, Orbán, Lukeba, Raum ; El Aynaoui, Banzuzi ; Gruda, Nkunku, Nusa ; Cardoso

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Composition du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Mauro Júnior, Sano, Mijnans ; Perisic, Til, Van Bommel.

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