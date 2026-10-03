Peter Bosz est impressionné par deux recrues de l’Ajax, comme l’a déclaré l’entraîneur du PSV dans un entretien accordé au De Telegraaf. Il s’agit de Julian Brandt et de Tolu Arokodare.

L’été dernier, le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruijff, a su surprendre amis comme ennemis en faisant signer Brandt pour trois ans, sorti de nulle part. Peu après, Tolu a été recruté en prêt en provenance de Wolverhampton Wanderers.

Les deux hommes ont parfaitement lancé leur saison à Amsterdam. Brandt a déjà marqué à six reprises en onze matches et Tolu en a fait autant en neuf rencontres.

Bosz est impressionné par les deux recrues de l’Ajax. « L’Ajax a misé sur l’expérience et plusieurs de ces joueurs s’en sortent très bien. Ils se sont énormément renforcés », entame-t-il.

« Avec Brandt, ils ont fait venir un joueur que je connais très bien (de son passage au Borussia Dortmund, ndlr). Il est presque taillé pour le championnat néerlandais », poursuit-il.

« Ils ont aussi recruté un grand avant-centre », affirme-t-il au sujet de Tolu. « On ne voit pas vraiment ça aux Pays-Bas. C’est un apport de qualité pour l’Ajax. »