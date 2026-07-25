Peter Bosz a un avis très clair sur la méthode de travail de Jordi Cruijff à l’Ajax

Selon Peter Bosz, il est loin d’être acquis que le PSV soit sacré champion des Pays-Bas pour la quatrième fois d’affilée. L’entraîneur l’a indiqué dans un entretien accordé à Voetbal International.

L’an dernier, le PSV a remporté le titre national presque les doigts dans le nez. Son avance sur le deuxième, Feyenoord, s’élevait à pas moins de 19 points, tandis qu’Ajax suivait même à 28 longueurs. Lors des deux saisons précédentes également, le trophée avait pris la direction d’Eindhoven.

Bosz s’attend à ce que la saison à venir soit bien plus disputée. « La première fois où l’on ne devient pas champion ne fait que se rapprocher, c’est évidemment le cas », entame-t-il.

Les évolutions à l’Ajax y contribuent assurément, selon Bosz. L’entraîneur du PSV voit clairement quelle orientation le directeur technique Jordi Cruijff a mise en place.

Alors que l’Ajax misait plus souvent par le passé sur sa propre jeunesse, l’accent est désormais mis, selon Bosz, sur des joueurs expérimentés qui doivent être performants immédiatement. Il s’attend donc à ce que le club amstellodamois soit un adversaire bien plus sérieux la saison prochaine.

« Il est clair ce qui se passe à l’Ajax, ils mettent tout en œuvre pour être champions l’an prochain. Ils n’alignent pas de jeunes maintenant, mais des joueurs qui connaissent les ficelles du métier. Ce sont tous de bons joueurs, qui ont tous déjà fait leurs preuves », a ainsi déclaré Bosz.

« Donc oui, cet Ajax-là va nous rendre les choses bien plus difficiles que l’Ajax sur lequel nous avions 28 points d’avance. Et Feyenoord a viré l’entraîneur qui a terminé deuxième et s’est quand même qualifié pour la Ligue des champions. Nous devrons vraiment le faire nous-mêmes à nouveau », conclut-il.