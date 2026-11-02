Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Personne n'est épargné : Mbappé réalise l'impossible avec un record en Liga !

Kylian Mbappé
Real Madrid
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
LaLiga
France
Espagne

à 100 %

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, continue d'écrire l'histoire en lettres d'or en Espagne, après avoir renforcé un record sans précédent qui confirme qu'il est l'attaquant le plus redoutable de la Liga.

Le journal espagnol « Marca » a révélé que la star française a réussi à préserver son parcours parfait et exceptionnel, en inscrivant un but dans les cages de chaque adversaire qu'il a affronté en Liga depuis son arrivée au Real Madrid.

Le nouveau chapitre de cette performance est intervenu face au Racing Santander, la vingt-quatrième équipe que Mbappé affronte en Liga. Comme à son habitude dans les grands rendez-vous et sous pression, le Français n'a pas tardé à laisser son empreinte, ajoutant le nom du club cantabrique à sa longue liste de victimes, confirmant qu'aucune équipe de première division n'est capable de résister à son instinct de buteur meurtrier.

Le but décisif est survenu de manière dramatique : après une décision arbitrale controversée accordant un penalty en faveur des Merengues, Mbappé s'est présenté avec assurance et a trompé le gardien d'une frappe foudroyante imparable, offrant à son équipe l'avantage par 1-0.

Prochains matchs
AEK

AEK

Ligue des Champions

04 nov. 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

LaLiga

07 nov. 2026

SAN

SAN

Avec ce but, Mbappé a préservé son parcours parfait à 100 % face à tous ses adversaires en Liga, une performance dont il s'était rapproché après avoir signé un doublé dans les cages de Málaga et d'Elche.

Et le Français ne semble pas vouloir s'arrêter là, puisqu'il vise la période d'avant Noël pour renforcer ce record, lorsqu'il affrontera le Deportivo, qui constituera le prochain test sur son chemin vers l'éternité.

Cette performance intervient au moment où Mbappé trône en tête du classement des buteurs de la Liga et est en course pour le Soulier d'or européen avec 15 buts cette saison, dont 12 en Liga.

Au total, Mbappé a atteint un total de 68 buts sous le maillot du Real Madrid en 76 matches de championnat, et il a fait trembler les filets de toutes les équipes qu'il a affrontées sans exception.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google