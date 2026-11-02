Personne n'est épargné : Mbappé réalise l'impossible avec un record en Liga !

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, continue d'écrire l'histoire en lettres d'or en Espagne, après avoir renforcé un record sans précédent qui confirme qu'il est l'attaquant le plus redoutable de la Liga.

Le journal espagnol « Marca » a révélé que la star française a réussi à préserver son parcours parfait et exceptionnel, en inscrivant un but dans les cages de chaque adversaire qu'il a affronté en Liga depuis son arrivée au Real Madrid.

Le nouveau chapitre de cette performance est intervenu face au Racing Santander, la vingt-quatrième équipe que Mbappé affronte en Liga. Comme à son habitude dans les grands rendez-vous et sous pression, le Français n'a pas tardé à laisser son empreinte, ajoutant le nom du club cantabrique à sa longue liste de victimes, confirmant qu'aucune équipe de première division n'est capable de résister à son instinct de buteur meurtrier.

Le but décisif est survenu de manière dramatique : après une décision arbitrale controversée accordant un penalty en faveur des Merengues, Mbappé s'est présenté avec assurance et a trompé le gardien d'une frappe foudroyante imparable, offrant à son équipe l'avantage par 1-0.

Avec ce but, Mbappé a préservé son parcours parfait à 100 % face à tous ses adversaires en Liga, une performance dont il s'était rapproché après avoir signé un doublé dans les cages de Málaga et d'Elche.

Et le Français ne semble pas vouloir s'arrêter là, puisqu'il vise la période d'avant Noël pour renforcer ce record, lorsqu'il affrontera le Deportivo, qui constituera le prochain test sur son chemin vers l'éternité.

Cette performance intervient au moment où Mbappé trône en tête du classement des buteurs de la Liga et est en course pour le Soulier d'or européen avec 15 buts cette saison, dont 12 en Liga.

Au total, Mbappé a atteint un total de 68 buts sous le maillot du Real Madrid en 76 matches de championnat, et il a fait trembler les filets de toutes les équipes qu'il a affrontées sans exception.