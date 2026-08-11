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AC Milan v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

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« Personne n'a le droit de parler en mon nom » : Leao met un terme aux spéculations

Torino vs Milan AC
Torino
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R. Leao
Italie
Portugal

Un message clair avant sa septième saison avec Milan

L'international portugais Rafael Leão, star du Milan AC, a adressé un message direct via son compte Instagram, mettant fin aux spéculations qui l'entourent.

Le Milan AC évalue l'ailier portugais à environ 50 millions d'euros, un montant qui constitue un obstacle pour les clubs désireux de recruter Leão cet été, en tête desquels figure Galatasaray, qui a récemment bougé pour tenter de convaincre le Milan AC de le laisser partir.

Le journal The Sun a par ailleurs rapporté précédemment que Leão était entré dans les plans d'Arsenal, après que ses espoirs de recruter Vinícius Júnior se sont évanouis, ce dernier ayant prolongé son contrat avec le Real Madrid.

Selon le site du journaliste Gianluca Di Marzio, Rafael Leão a écrit sur son compte Instagram : « Ma seule pensée va au terrain, je suis concentré sur le fait de donner le maximum à chaque match et à chaque séance d'entraînement. »

Le joueur portugais a ajouté : « Simplement pour éviter tout type de spéculation et d'informations erronées, je confirme à nouveau que, depuis un certain temps, j'ai confié la gestion de toutes mes affaires et de mes intérêts exclusivement à ma famille et à mes avocats. »

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Il a poursuivi : « Aucune autre partie n'a le droit de parler en mon nom. Je suis concentré sur les prochains objectifs. »

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La saison de Leão

Rafael Leão travaille actuellement à se préparer de la meilleure façon possible pour sa septième saison avec le Milan AC. Le parcours du joueur portugais avec le club italien a connu des périodes contrastées entre éclat et déclin.

Leão, né en 1999, restera présent dans l'histoire du club grâce à sa contribution au sacre en Serie A lors de la saison 2021-2022, lorsqu'il a mené ses coéquipiers vers le titre après avoir inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives.

La saison dernière, en revanche, le joueur a eu du mal à laisser son empreinte comme il le fallait et a fait l'objet de critiques de la part des supporters du Milan AC. Le porteur du numéro 10 a terminé la saison avec 9 buts et 3 passes décisives en 29 matchs, tandis que l'équipe a échoué à décrocher sa place en Ligue des champions.

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