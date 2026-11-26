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Le Marocain Achraf Hakimi, capitaine du Paris Saint-Germain, a livré une prestation exceptionnelle face à la Roma, lors du match nul 2-2 au Parc des Princes, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Selon le média « Foot Mercato », Hakimi a joué un rôle de premier plan dans la prestation du club français, confirmant sa capacité à prendre ses responsabilités dans les moments difficiles, malgré la pression qui l'entoure après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, qui a vu le titre retiré au Maroc et rendu au Sénégal.

Le Paris Saint-Germain a concédé ses deux premiers points de la saison en Ligue des champions, après n'avoir pas su conserver son avance face à la Roma, dans un match riche en rebondissements. Illia Zabarnyi et Ousmane Dembélé ont inscrit les buts du club français, tandis que Mario Hermoso et Donyell Malen ont marqué pour les visiteurs.

La rencontre a mal débuté pour les locaux, la Roma ouvrant rapidement le score par Hermoso dès la cinquième minute. Paris a ensuite réussi à revenir dans le match, puis à prendre l'avantage en seconde période, mais un penalty transformé par Malen à la 78e minute, consécutif à une main de Vitinha, a privé le club français de la victoire.

Malgré ce résultat décevant pour le Paris Saint-Germain, Hakimi a été l'un des grands hommes de la rencontre. Capitaine en l'absence du Brésilien Marquinhos, il a livré un match solide aussi bien défensivement qu'offensivement, confirmant son statut au sein du vestiaire et sa capacité à guider ses coéquipiers dans les situations compliquées.

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Le récital du latéral marocain est intervenu à un moment particulièrement sensible, alors que les répercussions de la décision du Tribunal arbitral du sport concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 ont fait la une ces derniers jours. Cette décision a confirmé la victoire du Sénégal face au Maroc, ce qui a placé Hakimi sous le feu des projecteurs, d'autant plus qu'il s'est exprimé sur le sujet lors de sa conférence de presse de mardi.

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Mais le capitaine de la sélection marocaine n'a pas laissé le tumulte autour de l'affaire perturber sa concentration sur le terrain. Il est apparu à l'opposé de toutes les prédictions quant à un éventuel impact psychologique des récents événements, abordant le match comme l'occasion d'apporter une réponse concrète, loin des déclarations et de la polémique qui agite les coulisses.

Dès les premières minutes, Hakimi s'est montré très actif sur le flanc droit. Il a menacé le but de la Roma par un appel dangereux dans la surface à la 13e minute, avant de réaliser une intervention défensive décisive pour stopper Santiago Castro deux minutes plus tard, illustrant parfaitement le profil d'un joueur qui allie tâches offensives et rigueur défensive.

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Au fil du match, le Marocain a su trouver les espaces pour se projeter, malgré l'organisation défensive mise en place par l'équipe de l'entraîneur Gian Piero Gasperini, qui a posé d'énormes difficultés au Paris Saint-Germain pendant de longues périodes. Hakimi n'a pourtant jamais relâché ses efforts, tirant profit de sa vitesse et de sa capacité à se projeter vers l'avant.

La seconde période a confirmé la supériorité physique de Hakimi, qui a multiplié les courses, les interventions défensives et les appuis à ses coéquipiers dans la construction des attaques, avant d'obtenir un penalty pour le Paris Saint-Germain à la 60e minute, après avoir pris le dessus sur Wesley dans la surface, une action qui a constitué un tournant important de la rencontre.

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Ousmane Dembélé a transformé ce penalty pour donner l'avantage au club français deux minutes plus tard seulement, profitant du travail fourni par Hakimi pour provoquer l'occasion. Mais cela n'a pas suffi pour faire la décision, la Roma revenant au score dans les dernières minutes, et les deux équipes se sont quittées sur un point chacune.

L'activité du capitaine parisien ne s'est pas arrêtée là. Il a poursuivi ses incursions offensives jusqu'aux derniers instants, adressant une talonnade à João Neves à la 72e minute, avant de se procurer une nouvelle occasion de marquer à la 91e minute, sans parvenir à cadrer sa frappe comme il le fallait.

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Si le score final n'a pas récompensé ses efforts, Hakimi en ressort avec d'importants motifs de satisfaction sur le plan individuel. Il a prouvé sa capacité à maintenir un niveau constant même lorsque son équipe traverse des difficultés collectives, et a fait preuve d'une grande application dans le respect des consignes de Luis Enrique, qui s'appuie sur ses joueurs d'expérience pour faire la différence et assumer leurs responsabilités dans les moments décisifs.

Le volet physique a été l'un des principaux points forts de la prestation du Marocain. Il n'a cessé de faire les allers-retours entre les deux surfaces, continuant à courir et à presser jusqu'aux dernières minutes sans montrer de signes évidents de fatigue, confirmant sa capacité à cumuler rôles défensif et offensif tout au long du match.

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Bien qu'il ait été hors de son positionnement habituel sur l'action du premier but de la Roma, cela n'a pas affecté le reste de sa prestation et ne l'a pas empêché de continuer à apporter un plus à son équipe, alors que plusieurs titulaires du Paris Saint-Germain ont eu du mal à retrouver leur rythme habituel face à l'organisation défensive du club italien.