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Florentino Pérez, président du Real Madrid, s'apprête à affirmer que le FC Barcelone représente l'ennemi historique du club merengue, lors de son discours très attendu devant les membres de l'assemblée générale, au cours duquel il abordera la situation économique et sportive du club.

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Pérez adressera également des critiques à son rival catalan ainsi qu'à Javier Tebas, président de LaLiga, avant la ratification de la nomination de Rafael Nadal au conseil d'administration.

Selon le quotidien espagnol « AS », la stabilité économique, la nécessité d'un changement sur le plan sportif, la relation avec un ennemi avec lequel aucune réconciliation n'est possible, en référence au FC Barcelone, ainsi que l'engagement total à garantir que la justice sportive aille jusqu'au bout, constitueront les principaux axes du discours de Florentino Pérez devant les socios délégués du Real Madrid.

Le président merengue évoquera aussi le retour à la normale des relations avec l'UEFA, l'opposition de la direction à la ligne de conduite de Javier Tebas, ainsi que la nomination de Rafael Nadal au conseil d'administration du club.

L'ambiance est cette année très différente de celle des réunions précédentes. Jusqu'ici, le président du Real Madrid se présentait devant les socios délégués sans avoir fait la moindre déclaration au cours des 12 mois précédents. La réunion est prévue samedi matin, à 10 heures précises, heure espagnole, à Valdebebas.

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Mais la situation est différente cette fois en raison des élections organisées en juin dernier : le message de Florentino Pérez n'est donc plus éloigné dans le temps. Son discours, qui devrait durer environ 45 minutes, dessinera néanmoins les contours de la politique que suivra le Real Madrid au cours des prochains mois.

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Rafael Nadal

Florentino Pérez ne sera pas la seule personnalité marquante de la réunion. La participation de Rafael Nadal constituera une étape importante dans le parcours actuel du Real Madrid, et la ratification de sa nomination au conseil d'administration ne sera qu'une formalité. Elle interviendra après que Pérez aura de nouveau fait approuver le budget de la saison dernière et celui de la saison en cours.

Le président du Real Madrid devrait réaffirmer l'ampleur du fossé qui sépare actuellement le club merengue du FC Barcelone, Joan Laporta n'étant plus l'ami qu'il était autrefois. Cela apparaîtra clairement dans le discours de Pérez devant les socios délégués.

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Le différend insoluble avec Javier Tebas ne sera pas non plus absent de l'intervention du président du Real Madrid, qui lui consacrera une partie de son discours lors de la réunion.

La direction du club merengue bénéficie d'un large soutien depuis les élections, mais le début de la saison actuelle a contribué à dissiper tous les doutes qui entouraient l'équipe : les craintes initiales se sont évanouies et les supporters ont de nouveau fait pleinement corps avec l'équipe.

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Ce soutien devrait être renouvelé et renforcé samedi matin, lorsque les socios délégués du Real Madrid confirmeront leur appui à la direction du club et leur confiance dans la méthode de travail des responsables qui dirigent l'équipe.