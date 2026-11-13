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Le Real Madrid a commencé à contacter ses membres pour leur remettre le maillot commémoratif exclusif que Florentino Pérez avait promis d'offrir, durant sa campagne électorale, en cas de réélection.

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Le journal Sport a rapporté que le Real Madrid a informé ses membres qu'il offrirait à chacun d'eux un maillot commémoratif unique et exclusif, sans distinction d'âge.

Ainsi, le Real Madrid honore l'un des engagements avec lesquels Florentino Pérez s'était présenté à l'élection à la présidence du club madrilène en juin dernier.

Le club madrilène a d'ailleurs déjà envoyé une notification officielle expliquant comment déposer une demande pour obtenir le maillot commémoratif.

Cette proposition faisait partie des promesses les plus en vue durant la campagne électorale. Quelques jours avant l'élection, Florentino Pérez s'était engagé, en cas de réélection, à ce que chaque membre du Real Madrid reçoive chaque année un maillot officiel exclusif et gratuit.

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Selon ce qu'avait alors rapporté le site Footy Headlines, le maillot sera baptisé « La Socia » et ne sera jamais mis en vente au public. Il arborera également un logo unique réservé exclusivement aux membres inscrits au club. En outre, un nouveau design unique du maillot sera proposé chaque saison.

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D'après le communiqué du club, les membres pourront accéder jusqu'au 30 décembre 2026 au bureau électronique du service des membres, via le lien prévu à cet effet. Là, ils devront choisir la catégorie (adulte ou enfant) et la taille qu'ils souhaitent, en fonction du stock disponible au moment de la demande.

Le Real Madrid a averti que si le membre ne précise pas la catégorie et la taille, il lui enverra un maillot en fonction du stock disponible. Pour garantir la bonne livraison du maillot, le club a demandé à ses membres de mettre à jour leurs données personnelles dans leur profil de membre, y compris l'adresse complète, le numéro de téléphone portable et l'adresse e-mail.

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Ce maillot destiné aux membres n'est pas le même que la tenue avec laquelle le club célébrera le 125e anniversaire de sa fondation. Ce maillot-là doit être conçu par la société Adidas.

Selon les fuites, le maillot sera mis en vente au début de l'année 2027, avant la date officielle de l'anniversaire de la fondation du club madrilène, le 6 mars 2027.

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À travers ce cadeau, la direction du club honore l'une de ses principales promesses électorales et adresse un geste direct à une base de supporters comptant plus de 100 000 membres.

Rappelons que le Real Madrid occupe la deuxième place du classement du championnat d'Espagne cette saison, avec 30 points, à 3 points de son rival traditionnel le Barça, leader, et ce après douze journées.