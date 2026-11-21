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Florentino Pérez, président du Real Madrid, a prévenu le Barça qu'il ne cesserait pas d'agir tant que toute la lumière ne serait pas faite sur l'affaire Negreira, tout en s'en prenant à Javier Tebas, président de LaLiga.

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Selon le quotidien espagnol AS, Pérez s'est adressé aux socios du club depuis l'endroit même où il avait été réélu président il y a plus de six mois, et a évoqué les principaux dossiers actuels du club ainsi que ses projets d'avenir, comme le projet « Bernabéu Infinito » et l'accord conclu avec l'Union des associations européennes de football (UEFA).

L'affaire Negreira

« L'affaire Negreira n'est pas le problème du Real Madrid. Nous en sommes peut-être la principale victime, mais il s'agit d'une fraude à part entière qui a affecté toutes les compétitions nationales et internationales, liées les unes aux autres », a déclaré Pérez.

« C'est le problème de tous les participants à la compétition et des institutions qui la supervisent. Je ne m'arrêterai pas tant que tous les responsables n'auront pas rendu des comptes », a-t-il ajouté, sous les applaudissements de la salle.

« Il est difficile de comprendre que le Real Madrid soit le seul à vouloir aller jusqu'au bout dans cette affaire alors qu'elle concerne tout le monde. Cela interpelle les autres parties concernées, en particulier LaLiga et la Fédération espagnole, dont la responsabilité principale est de protéger l'intégrité de la compétition », a-t-il poursuivi.

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« Elles n'ont rien fait auprès de l'UEFA, et le Real Madrid a dû rassembler lui-même les informations et déposer plainte », a-t-il insisté, précisant que l'UEFA avait transmis le dossier en octobre dernier à sa commission d'éthique et de discipline.

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« La Fédération espagnole se trouve au cœur de cette affaire, tandis que LaLiga garde un silence absolu et n'a même pas posé la moindre question au cours des enquêtes. Soit ils veulent dissimuler des informations qu'ils détenaient, soit ils ne veulent tout simplement pas assumer leurs responsabilités », a-t-il enchaîné.

« Le Real Madrid en a subi les conséquences depuis que je suis devenu président, et les statistiques de ces années-là jusqu'en 2018 sont claires. Selon la société Stats Perform, le Barça a disputé 862 matchs en supériorité numérique, tandis que le Real Madrid en a joué 80 en infériorité numérique », a poursuivi Pérez.

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« Depuis l'instauration de l'assistance vidéo, le Real s'est vu refuser 42 buts, soit près du double du deuxième du championnat, et plus du double des buts refusés au Barça, au nombre de 19 », a-t-il continué.

« En première division, il reste encore 21 arbitres promus par Negreira, y compris des arbitres vidéo. Ils nous accusent, puis ils nous arbitrent lors des matchs que nous disputons », a-t-il expliqué.

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« On dirait que tout le système du football espagnol veut que nous oubliions ce qui s'est passé. Cela ne peut pas rester impuni, car le silence face à ces faits peut constituer une autre forme de responsabilité », a-t-il développé.

Pérez s'en est ensuite pris au président de LaLiga : « Au lieu d'aider à faire éclater la vérité, Tebas a choisi d'attaquer le Real Madrid sur les réseaux sociaux. En octobre, il a franchi toutes les limites en comparant la chaîne du Real Madrid au nazisme et, au lieu de faire marche arrière, il a persisté. »

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« Ce qu'a fait Tebas est une insulte aux victimes du nazisme et aux supporters du Real Madrid, c'est écœurant et indigne. Pire encore, M. Tebas n'a toujours pas démissionné, et le président de la Fédération espagnole ne l'a pas invité à quitter son poste de vice-président de la Fédération », a-t-il poursuivi.

« Les différends se règlent par des arguments, pas par des insultes. C'est pourquoi nous avons déposé une plainte contre Tebas auprès du Conseil supérieur des sports, qui a demandé au tribunal administratif de l'examiner », a-t-il ajouté.

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Il a conclu ce chapitre en ces termes : « Je ne me reposerai pas. L'intégrité de la compétition est la valeur la plus importante du sport, car sans intégrité il n'y a pas de crédibilité, et sans crédibilité il n'y a pas d'avenir pour le football. »

Getty Images

L'accord avec l'UEFA

Pérez a évoqué les fruits de l'accord conclu en février dernier avec l'UEFA et l'Association des clubs européens, grâce auquel il a renoué les liens avec le football européen après les décisions de justice favorables à la Super League.

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Il a révélé que l'une des premières initiatives à voir le jour sera la diffusion gratuite des meilleurs matchs des compétitions européennes en Inde dès la saison prochaine, dans le cadre d'une expérience pionnière qui ouvrira la voie à son extension à d'autres régions à l'avenir.

Les élections anticipées

Pérez est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à avancer la date des élections lors desquelles il a été reconduit en juin dernier : « Pendant plusieurs mois, des informations totalement fausses et des récits prétendant que les supporters du Real Madrid étaient divisés ont été diffusés. »

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« Même si cela a toujours existé, certains médias ont dépassé les bornes ces derniers mois. C'était une campagne orchestrée pour prendre le contrôle du club, et il n'y avait qu'une seule réponse possible : redonner la parole aux véritables propriétaires du club, les socios », a-t-il ajouté.

« Tant que je serai président, je ne permettrai à personne de faire passer ses intérêts avant ceux des socios. L'avenir du club sera toujours décidé par les socios, et par personne d'autre », a-t-il conclu.