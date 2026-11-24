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La bataille Negreira n'est plus un simple affrontement médiatique sur les plateaux sportifs ou à coups de communiqués officiels. L'affaire la plus grave de l'histoire du football espagnol vient de changer totalement de terrain : la salle d'audience.

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Demain mercredi matin, le FC Barcelone et le président du Real Madrid, Florentino Pérez, se retrouveront face à face devant la justice, lors d'une audience de conciliation qui pourrait marquer le début d'une longue bataille judiciaire, ou au contraire y mettre fin par des excuses et une rétractation.

L'audience de conciliation doit se tenir à 9 h 40 précises dans la salle d'audience n° 1 et 2 à Madrid. Il s'agit d'une étape préalable au dépôt d'une plainte pour diffamation contre le président du Real Madrid, en vertu de l'article 205 du Code pénal espagnol, après que le Barça a déposé une demande préalable en ce sens.

Des sources judiciaires ont confirmé à l'agence de presse espagnole EFE, comme le rapporte le quotidien « Marca », que cette audience fait suite à la demande présentée par le club catalan à la mi-juin dernier. Celle-ci vise des propos tenus par Pérez dans deux déclarations publiques distinctes le 12 mai, dans lesquelles il accusait le Barça de « corruption », d'« enrichissement des arbitres » et de « profiter en permanence » de leurs décisions, en référence directe à l'affaire Negreira.

La procédure de conciliation constitue une étape préalable obligatoire avant toute plainte pour diffamation. Elle se fonde sur les déclarations faites par le président du Real Madrid lors de la conférence de presse du 12 mai, ainsi que lors d'un entretien accordé aux médias le lendemain.

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Par ailleurs, le Barça avait alors déclaré que, si cette demande ne recevait pas de « réponse » appropriée, le club engagerait « l'action pénale qui s'impose » contre le président du Real Madrid.

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Dans sa démarche judiciaire, le FC Barcelone demande à Florentino Pérez de reconnaître l'inexactitude de ses propos, lorsqu'il a présenté un groupe d'arbitres comme les bénéficiaires de paiements du club catalan destinés à truquer le championnat. À défaut, il lui demande d'identifier les arbitres ayant perçu ces paiements, que le président du Real Madrid a surnommés les « enfants de Negreira ».

Le Barça exige également du président du Real Madrid, s'il révèle les noms des arbitres concernés, qu'il précise le match et l'action exacte au cours desquels, selon lui, la corruption présumée a eu lieu. Un défi juridique clair, qui place Pérez devant deux options et pas une de plus : se rétracter ou prouver ses accusations.

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Le Barça cherche à obtenir une rétractation de Florentino Pérez, à qui le club reproche des déclarations mensongères portant gravement atteinte à son image et à sa réputation, d'autant plus qu'elles émanent du président du plus grand club rival d'Espagne, et non d'un journaliste ou d'un simple supporter.

Si Pérez ne se rétracte pas de manière satisfaisante, le club déposera une plainte pénale contre lui. À noter que le président du Real Madrid n'est pas tenu d'assister à l'audience de conciliation de mercredi et peut se faire représenter par un avocat.

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L'affaire Negreira porte sur des paiements effectués pendant de nombreuses années par le FC Barcelone à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres, par l'intermédiaire de sociétés qui lui sont liées.

Le parquet soupçonne que ces paiements, qui ont dépassé sept millions d'euros entre 2001 et 2018, ont pu avoir pour but d'influencer le corps arbitral. Le club catalan affirme de son côté qu'ils rémunéraient des rapports et des conseils techniques sur les arbitres, et non l'achat de la moindre décision.

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Désormais, la balle est dans le camp de la justice. Pérez va-t-il se rétracter ? Ou maintiendra-t-il ses accusations, quitte à affronter une plainte pénale ? L'audience de mercredi marquera-t-elle le début de la fin de l'affaire Negreira ? Ou s'agira-t-il d'un nouveau chapitre de la guerre du Clásico, qui ne se joue plus seulement sur le terrain, mais aussi au tribunal ?