Kenneth Perez tempère l’euphorie autour de Ro-Zangelo Daal. L’attaquant de l’AZ a inscrit un doublé dimanche contre les Go Ahead Eagles (5-2) et a fait partie des grands bonshommes, mais pour le consultant, cela ne justifie pas de sortir les superlatifs.

« Ça va vite avec lui », constate le présentateur Wouter Bouwman dans Dit was het Weekend sur ESPN après avoir vu les images de Daal. Cette remarque ne passe toutefois pas du tout auprès de Perez.

« Doucement, voyons. J’en ai vraiment ras le bol de tout ce baratin sur le multitalent, le talent incroyable. C’est un joueur jeune et correct. Attendons de voir ce que cela va donner », refuse Perez, qui ne veut pas encore qualifier Daal de très grand talent. « Tous ces superlatifs pour des joueurs ordinaires... Du calme, s’il vous plaît. »

Bouwman fait remarquer que Daal est dans le viseur de la sélection nationale de Curaçao. « Il peut aussi encore attendre l’équipe de France néerlandaise. » La réponse de Perez en dit long : « Eh bien... »

Arie Haan, lui, se montre au contraire dithyrambique sur les performances de Daal en tant que rapporteur de De Telegraaf. L’ancien joueur de l’Ajax et des Pays-Bas intègre donc l’attaquant de l’AZ dans son Onze de la semaine.

« Ils essayaient sans cesse de fermer l’extérieur. Alors il passait tout simplement à l’intérieur. Il a joué de manière fantastique. Pour Xavi, c’est une bonne chose de voir émerger à nouveau un ailier qui se développe de façon aussi spectaculaire », glisse Haan comme conseil gratuit au sélectionneur des Pays-Bas.

Selon l’Algemeen Dagblad, Daal figure sur une soi-disant « liste de suivi » de Xavi. Ses collègues attaquants Lucas Vennegoor of Hesselink et Shaqueel van Persie figureraient eux aussi sur la liste du coach espagnol.