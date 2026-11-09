Alors que les critiques pleuvaient de toutes parts sur Julian Alvarez après la défaite face à Barcelone, une voix s'est élevée au sein du vestiaire de l'Atlético Madrid pour briser le silence et prendre la défense de la star argentine.

Alex Baena n'a pas hésité à affirmer que ce que l'on raconte sur son coéquipier est injuste, et que la réalité est bien différente de ce qu'ont vu les analystes en plateau.

Baena : Julian a été exceptionnel

Après la défaite 2-1 de l'Atlético Madrid face à Barcelone, dans le cadre de la Liga, au stade Wanda Metropolitano, Baena a salué la performance d'Alvarez, affirmant qu'il avait été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe.

Le milieu de terrain des Rojiblancos a déclaré, dans des propos rapportés par "Marca" : "Julian a livré un match exceptionnel, j'aimerais qu'il ait à chaque match les occasions qu'il a eues dimanche. Certains jours, le joueur est plus précis, d'autres jours non, et un autre jour, il les marquera".

Par ces mots simples, Baena a résumé ce qui s'est passé : Julian n'a pas disparu, il était bien présent et a créé des occasions, mais la réussite lui a manqué dans le dernier geste, et cela arrive à n'importe quel attaquant du monde.

Nous avons fait beaucoup de mal

Baena n'a pas caché son amertume face au résultat, affirmant que l'Atlético avait été la meilleure équipe pendant de longues périodes, et qu'il avait posé de nombreux problèmes à la formation catalane.

Il a déclaré : "Nous avons fait beaucoup de mal à Barcelone, mais nous n'avons pas été décisifs devant le but".

Il a ajouté : "Pour moi, la différence réside dans le fait qu'ils ont su exploiter les occasions qui se sont présentées à eux, alors que nous, nous ne l'avons pas fait. Quand tu n'exploites pas tes occasions, il arrive ce qui est arrivé aujourd'hui".

Baena a souligné que l'équipe avait livré une première mi-temps solide, qui l'avait placée au même niveau que Barcelone, mais que le relâchement en seconde période a coûté cher à l'équipe.

Il a mis en garde : "Au vu de la première mi-temps d'aujourd'hui, nous sommes au même niveau ; quand ton niveau descend en dessous de 100%, ils t'écrasent. Nous ne pouvons pas descendre en dessous de 120%".

Un message pour l'avenir

Malgré la deuxième défaite consécutive à domicile, Baena a refusé de céder au pessimisme, et a adressé un message de confiance aux supporters de l'Atlético.

Il a déclaré : "C'est une longue saison, il nous reste encore beaucoup à jouer, et c'est la voie que nous devons suivre".

Ainsi, il semble qu'au sein de l'Atlético, on croit que la voie est la bonne, et que le problème n'est ni dans la performance ni chez Julian, mais dans un moment décisif qui a manqué dimanche, et qui pourrait revenir lors du prochain match.