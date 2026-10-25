Pedri : nous avons payé le prix de ce que nous avons fait

L'Espagnol Pedri, milieu de terrain du FC Barcelone, a exprimé sa déception après la défaite de son équipe face au Real Madrid sur le score de 2-1, lors du Clásico disputé au Camp Nou dans le cadre du championnat d'Espagne, affirmant que le club catalan n'a pas affiché le niveau escompté, en particulier durant la première période.

Pedri a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « DAZN », que le Barça n'a pas montré son meilleur visage lors de la première mi-temps de la rencontre, soulignant que l'équipe s'est améliorée après la pause et a réussi à revenir au score, mais qu'elle a payé le prix d'une mauvaise gestion du contre sur lequel le Real Madrid a inscrit le but de la victoire.

Le milieu de terrain espagnol a ajouté que le Barça a manqué de rythme dans la circulation du ballon, expliquant : « Nous avons été trop lents en première période, et nous avons commis de nombreuses erreurs naïves ; face à des équipes comme celle-ci, on en paie le prix. »

Pedri a insisté sur la nécessité d'améliorer les performances lors des prochains matches, malgré la déception née de la défaite dans une confrontation qui revêtait une importance particulière pour l'équipe et ses supporters, déclarant que les joueurs voulaient remporter la victoire et l'offrir aux supporters, mais que la chance n'était pas de leur côté.

Il a conclu ses propos en affirmant que la compétition est encore longue, et que la défaite dans le Clásico ne scellera pas le sort du championnat d'Espagne, soulignant la nécessité de tourner la page de ce résultat et de se concentrer sur le prochain match, alors que la saison se poursuit et que la remontée reste possible.