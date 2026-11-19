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Le défenseur serbe de l’AC Milan s’est exprimé sur de nombreux sujets.

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Le défenseur serbe Strahinja Pavlovic était l’invité du podcast serbe SS Calcio. Le défenseur de l’AC Milan a évoqué tous les aspects de son expérience en Italie, livrant aussi des anecdotes amusantes sur ses années au club. Voici ses déclarations :

L’année avec Allegri :

« Travailler avec Allegri m’a été très utile. C’est sous sa direction que j’ai le plus progressé depuis mon arrivée en Italie. En tant que défenseur, je suis rapide, puissant et capable de sortir balle au pied. Je peux aussi me projeter vers l’avant et marquer, mais l’aspect tactique a toujours été une lacune chez moi. Je n’en ai appris que les bases lorsque j’ai intégré l’équipe première du Partizan. Par rapport à la façon dont les Italiens voient le football, j’avais un peu de retard, car leurs joueurs commencent à assimiler certains concepts dès leur plus jeune âge. »

Les adversaires les plus forts qu’il a affrontés ?

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« Sur le plan physique, le duel le plus difficile a sans aucun doute été contre Romelu Lukaku. Mais il y a aussi Marcus Thuram : il est puissant, rapide et très habile balle au pied. Avec Lautaro, en revanche, il faut être très vigilant dans la surface de réparation : si tu ne le serres pas de près, il marque. Tu ne peux pas lui laisser d’espace. »

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Sur sa relation avec Diego Moreira :

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« Je ne savais même pas qu’il était le fils d’Almami (joueur historique du Partizan, NDLR). C’est un garçon fantastique, vraiment quelqu’un de bien. Il connaît quelques mots de serbe. J’ai rencontré son père lors d’un entraînement. Nous avons parlé du Partizan, évidemment. C’était très agréable de le voir ; je me souviens de l’époque où il jouait en Serbie. Je plaisante souvent avec Moreira en lui disant qu’en fin de carrière, nous devrons jouer au moins une saison au Partizan. Je lui rappelle que j’ai trois ans de plus que lui et qu’il devra donc faire un petit sacrifice pour que nous puissions y retourner ensemble. C’est vraiment quelqu’un de très bien. L’ambiance est fantastique dans notre groupe. C’est un vrai bonheur d’être à l’AC Milan. »

Sur Conceiçao :

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« Conceiçao a interdit le Nutella et, depuis, on n’y a plus droit (rires, NDLR). Lui, il était… C’est quelqu’un de bien, je l’aime bien, mais il avait des méthodes à la Hitler. On part en déplacement pour un match et, à l’hôtel, on se sépare : les joueurs restent entre eux, tous les autres restent à l’écart. Les genouillères et les coudières sont obligatoires à l’entraînement, qu’il fasse moins de zéro ou 35 degrés. Trois jours avant un match, certains joueurs sont allés à un concert jusqu’à 23 h… Il avait des assistants, ou des espions si vous préférez, qui lui faisaient des rapports. Il en a fait toute une histoire, si bien qu’au match suivant, aucun de ces cinq ou six joueurs n’a été autorisé à entrer sur le terrain. »

Une autre anecdote sur Conceiçao, alors qu’il venait d’être nommé entraîneur de l’AC Milan : « Il avait 40 minutes de retard à la première réunion ; tous les joueurs et les dirigeants l’attendaient, et lui était dans son bureau. Il voulait simplement faire comprendre à tout le monde qui commandait. Il l’a fait exprès (rires, NDLR). »