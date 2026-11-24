Partager Suivez GOAL sur Google

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a tranché sur sa position face à la décision qui a rendu le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Sénégal aux dépens du Maroc.

Publicité

Il s'est engagé à respecter la décision du Tribunal arbitral du sport, une évolution qui met fin à une crise juridique d'environ 10 mois ayant suscité une vive polémique sur le continent africain.

Motsepe a affirmé l'engagement de la CAF à appliquer la décision du Tribunal arbitral du sport, quelle qu'en soit l'issue, lors de la cérémonie de signature d'un accord de partenariat entre la CAF et Coca-Cola, en Afrique du Sud.

Le président de l'instance continentale a insisté sur la nécessité de préserver l'intégrité, la crédibilité et le respect des règles dans la gestion du football africain.

Le tribunal a annoncé mardi l'annulation de la décision du jury d'appel rendue le 17 mars dernier, qui avait considéré le Sénégal comme ayant abandonné la finale et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

Publicité Publicité

En vertu de cette nouvelle décision, le Sénégal récupère le titre qu'il avait remporté sur le terrain, avant qu'il ne lui soit retiré par une décision administrative qui avait suscité de nombreuses contestations.

Related Topics

L'origine de la crise remonte à la finale disputée au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, lorsque les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc dans les derniers instants du temps réglementaire, sur décision de l'entraîneur Pape Thiaw.

Après une interruption d'environ 15 minutes, les joueurs sont revenus sur le terrain, avant que Brahim Díaz ne manque le penalty en tentant une panenka.

Publicité

Le match est allé en prolongation, au cours de laquelle la sélection sénégalaise a inscrit le but de la victoire par Pape Gueye, s'adjugeant le titre 1-0 dans une atmosphère électrique et au terme d'événements exceptionnels.

Mais la décision du jury d'appel de la CAF a ensuite renversé le résultat de la finale, en considérant le comportement de la sélection sénégalaise comme un abandon et en accordant au Maroc une victoire sur tapis vert 3-0.

Publicité

En annulant cette décision, le Tribunal arbitral du sport a rétabli le résultat obtenu sur le terrain, mettant fin à l'un des litiges juridiques les plus longs et les plus marquants de l'histoire de la compétition.