Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a tranché sur sa position face à la décision qui a rendu le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Sénégal aux dépens du Maroc.
Il s'est engagé à respecter la décision du Tribunal arbitral du sport, une évolution qui met fin à une crise juridique d'environ 10 mois ayant suscité une vive polémique sur le continent africain.
Motsepe a affirmé l'engagement de la CAF à appliquer la décision du Tribunal arbitral du sport, quelle qu'en soit l'issue, lors de la cérémonie de signature d'un accord de partenariat entre la CAF et Coca-Cola, en Afrique du Sud.
Le président de l'instance continentale a insisté sur la nécessité de préserver l'intégrité, la crédibilité et le respect des règles dans la gestion du football africain.
Le tribunal a annoncé mardi l'annulation de la décision du jury d'appel rendue le 17 mars dernier, qui avait considéré le Sénégal comme ayant abandonné la finale et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0.
En vertu de cette nouvelle décision, le Sénégal récupère le titre qu'il avait remporté sur le terrain, avant qu'il ne lui soit retiré par une décision administrative qui avait suscité de nombreuses contestations.
L'origine de la crise remonte à la finale disputée au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, lorsque les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc dans les derniers instants du temps réglementaire, sur décision de l'entraîneur Pape Thiaw.
Après une interruption d'environ 15 minutes, les joueurs sont revenus sur le terrain, avant que Brahim Díaz ne manque le penalty en tentant une panenka.
Le match est allé en prolongation, au cours de laquelle la sélection sénégalaise a inscrit le but de la victoire par Pape Gueye, s'adjugeant le titre 1-0 dans une atmosphère électrique et au terme d'événements exceptionnels.
Mais la décision du jury d'appel de la CAF a ensuite renversé le résultat de la finale, en considérant le comportement de la sélection sénégalaise comme un abandon et en accordant au Maroc une victoire sur tapis vert 3-0.
En annulant cette décision, le Tribunal arbitral du sport a rétabli le résultat obtenu sur le terrain, mettant fin à l'un des litiges juridiques les plus longs et les plus marquants de l'histoire de la compétition.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.