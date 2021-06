Patrice Garande n'est plus l'entraîneur du TFC

Après avoir manqué la remontée en Ligue 1, Toulouse a annoncé le départ de son entraîneur Patrice Garande.

Patrice Garande ne sera plus sur le banc du TFC la saison prochaine. Trois jours seulement après le barrage retour contre Nantes, qui a vu Toulouse l'emporter à la Beaujoire mais louper la montée en raison de sa défaite lors du match aller, le club a annoncé le changement ce mercredi.

Ces derniers jours, le président Comolli avait notamment assuré être "en réflexion" concernant l'avenir de son entraîneur, arrivé sur les bords de la Garonne en fin de saison dernière avec l'objectif de ramener le club en Ligue 1 dès sa première année en Ligue 2.

"Le Toulouse Football Club a informé Patrice Garande de sa décision de mettre un terme à leur collaboration, à dater d'aujourd'hui. L'ensemble du Toulouse Football Club remercie Patrice Garande pour son investissement et son professionnalisme", peut-on lire dans le communiqué publié par le club sur les réseaux sociaux.

Le Club a informé Patrice #Garande de sa décision de mettre un terme à leur collaboration, à dater d‘aujourd’hui. — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 2, 2021

"La collaboration avec Jean-Marie Huriez prend également fin à ce jour. Le Toulouse Football Club leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière."

Reste désormais à savoir qui prendra la succesion cet été, avec toujours cet objectif de retrouver l'élite du football français au plus vite. Relégué l'an dernier au terme d'une saison cauchemardesque - aucune victoire entre le 19 octobre et l'interruption de la saison en mars - le TFC espère retrouver la Ligue 1 très vite.

Après une entame compliquée, les Violets ont réalisé une très belle saison en Ligue 2 cette année, dans le sillage de plusieurs jeunes joueurs formés au club à l'image d'Amine Adli et Manu Koné. Makheureusement pour eux, ils ne sont pas parvenus à faire mieux que troisièmes derrière Troyes et Clermont, pas aidés qui plus est par de nombreux cas de Covid-19 dans les derniers hectomètres de la saison.

Si ces deux derniers devraient tous les deux quitter le club (c'est fait pour Koné) dans les semaines qui viennent, le TFC a en revanche déjà assuré l'avenir de son milieu de terrain belge Dejaegere, dont l'option d'achat a rapidement été levée après la déception contre Nantes. Plusieurs atouts dans la manche pour espérer remplir les objectifs l'an prochain.