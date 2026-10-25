Pas Yamal : le duo du Barça, clé pour dominer le Real Madrid lors du Clasico

Le capitaine du Barça, le Brésilien Raphinha, aborde le Clásico face au Real Madrid au sommet de sa forme, et le milieu de terrain Pedri pourrait être la clé des Blaugrana pour desserrer l'étau madrilène et alimenter l'attaque du club catalan.

Le Real Madrid se déplace chez le Barça, au Camp Nou, ce dimanche, à l'occasion de la dixième journée de la Liga.

Il ne reste que quelques heures avant le coup d'envoi de l'une des rencontres les plus importantes de l'année : le Clásico, où le Barça cherche à consolider sa place de leader en Liga et à porter son avance sur le Real Madrid à 9 points, tandis que les Merengues ambitionnent de réduire l'écart à seulement 3 points.

Raphinha dépasse les attentes en matière de buts

Le Brésilien dispute cette rencontre de championnat avec des statistiques qui démontrent sa capacité à transformer les occasions en buts. Selon le réseau « Opta », l'écart de Raphinha s'élève à 3,1 buts entre ses buts marqués (12) et les buts attendus (8,9) en Liga pour la saison 2026/27.

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Ce chiffre met en évidence sa grande précision devant le but, au-delà de ce que laissent entrevoir ses occasions. Il marque également 1,5 but par match, ce qui le place parmi les attaquants les plus efficaces, et il est actuellement en tête du classement des buteurs de la compétition, comme l'a indiqué le site de la radio « Cadena SER ».

Seuls deux joueurs devancent Raphinha en matière d'écart de buts en Liga. Le premier est Sergio Camello, joueur du Rayo Vallecano, avec un écart de 3,9, puisqu'il a marqué 7 buts en 9 matches (0,78 but par match).

Le second est Álex Baena, attaquant de l'Atlético Madrid, avec un écart de 3,7, ce qui fait de lui le meilleur buteur de son équipe avec 5 buts. Pour autant, Raphinha devra relever un défi de taille lors du Clásico face à la défense du Real Madrid.

Pedri, un joueur clé entre les lignes

Au milieu de terrain, Pedri est un joueur central aux côtés de Rodri. Même si son rôle est moins apparent, le joueur des îles Canaries est essentiel au style de jeu du Barça : ses passes qui transpercent les lignes adverses dans le dernier tiers du terrain.

Le joueur des îles Canaries figure parmi les meilleurs de la Liga dans cette statistique, dépassant, parmi d'autres joueurs des deux équipes, les records enregistrés au nom d'Arda Güler (48), Gerard Martín (47), Federico Valverde et Rodri (tous deux à 46), selon les données recueillies par le réseau « Opta ». Sa capacité à trouver ses coéquipiers entre les lignes pourrait être déterminante face à un Real Madrid qui cherche à neutraliser le jeu de passes du Barça.

Si Pedri parvient à surmonter le pressing et à se coordonner avec les attaquants, en particulier Raphinha, le Barça bénéficiera de plus grandes chances de trouver des espaces et de créer des occasions dangereuses.